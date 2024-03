La importancia de crear "La cultura del agua"

Sergio Marinelli, Superintendiente de Irrigación, se refirió en primera instancia a la crisis hídrica que atraviesa Mendoza a partir de los cambios climáticos. El funcionario precisó que, "con el cambio climático, la isoterma de cero grado que estaba a 4.000 metros de altura, acá en la zona montañosa, se ha elevado a 5.000 metros, lo cual implica el achicamiento de los glaciares. El aumento de la temperatura ha significado que ha habido más derretimiento, más acumulación de agua, formación de lagunas en la alta montaña, lo que significa un aumento del peligro de aludes".

"Es un tema que no se puede realmente prever", continuó Marinelli, "pero es el efecto directo del aumento de la temperatura global". En cuanto a lo que hace Mendoza con respecto al cuidado del agua, señaló que" hay un plan de realizar una serie de trabajos a lo largo de los cursos de los ríos, que es la construcción de reservorios, porque en Mendoza pasa un fenómeno que hay momentos del año en que hay exceso de agua y que no se aprovecha, o no tiene sentido aprovecharlo porque no es época de riego".

"Entonces se proyecta construir reservorios de distinto tipo. Algunos reservorios para la zona llana, que son realizar un terraplen e impermeabilizarlo con membrana que es muy caro, muy costoso y sobre todo tiene el inconveniente de que se vandaliza muchas veces el material y se pierde, o incluso se corre el riesgo de derrumbe de los terrapenes para acumular el agua".

"En la zona alta de la montaña, sobre todo en el Valle de Uco, es más fácil y con mejores beneficios porque al hacerlo a distintos niveles; la acumulación de agua en las épocas que sobra o en las épocas de mayor afluencia y menor demanda, se hace a distinto nivel lo que produce un aumento de la presión por el desnivel que favorece sobre todo a los regantes de los cursos inferiores", explicó el superintendente.

De todos modos, destacó la importancia de que en el futuro o paulatinamente se vaya pasando al sistema de irrigación por goteo, y evitar el manto, lo que va a beneficiar mucho. Por otro lado, también se está tratando de reemplazar el riego por manto porque se produce una gran pérdida de agua, por lo tanto, es una técnica muy cara. Esto "para Mendoza va a significar el ahorro de agua y va a evitar que Mendoza esté en constante peligro de falta de líquido". Además, "en el futuro, desde el 2030 al 2040, si se siguen políticas de Estado y este tipo de planes, vamos a tener una mejor situación en la que estamos ahora. Si se hacen las cosas como corresponde con una política de Estado adecuada, no va a correr el riesgo de grandes sequías. Así que depende también de los cambios climáticos previsibles o imprevisibles", destacó Marinelli.

Cultura del agua

Otra cosa es también remarcó el funcionario, es que "se va a avanzar hacia la cultura del agua en las zonas de las grandes urbes, dado que la ciudad de Mendoza y otras ciudades crecen de forma muy desordenada y no se planifica el ahorro del agua y el consumo. Por otro lado, también en la distribución por cañerías, que eso ya corresponde a la parte de obras sanitarias o de aguas mendocinas, hay una gran necesidad de inversión porque por la rotura de cañerías se pierden cantidades muy grandes de agua que también contribuyan a lo que es la escasez".

"Hay que tomar conciencia de que educándose y que buscando la forma de ahorrar líquido se van a mejorar las cosas", prosiguió, recurriendo a una comparación, ya que si miramos a Europa, nosotros por un litro que ellos consumen, consumimos seis, y lo consumimos de manera irregular y muchas veces con desperdicio.

"La irrigación es buena siempre y cuando se hagan inversiones, se difunda la cultura de cuidar el agua y haciéndolo como corresponde, Mendosa no se va a quedar sin agua para su superficie cultivable e incluso con algunas obras se van a poder extender la actual superficie cultivada de la provincia", completó.

Producción periodística Enrique Villalobo