El paro nacional de ATSA comenzó con protestas y turnos suspendidos

El paro de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), en reclamo de aumento salariales, comenzó desde la hora cero de este jueves y se extenderá por 24 horas. Por eso, se ven protestas frente a sanatorios, clínicas y centros de diagnóstico, aunque en algunos centros asistenciales la medida de fuerza no se sintió tanto.

A propósito de la medida nacional, la secretaria general de ATSA Patricia Urrutia, en diálogo con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) contextualizó la medida de fuerza tomada por el personal de la sanidad: “Tengo 35 años de experiencia como enfermera, hace cinco años que dirijo el sindicato de Mendoza, realmente nos han pasado tantas cosas en la vida y ahora estamos en una situación que me asombra, porque debemos tomar una medida de lucha tan drástica como lo es un paro.

Acá en Mendoza desde ATSA representamos a la rama privada y estatal que hacen la salud pública y vemos que no hay gestos de voluntades.

El trabajador necesita comer, satisfacer necesidades como todos los humanos. En pandemia fuimos los que estuvimos al 100%, nos dieron aplausos y al poco tiempo tuvimos que salir a la calle y hoy debemos hacer un paro”.

Secretaria general de ATSA Patricia Urrutia.

“El procedimiento fundamental es llamar a paritarias, a que se sienten los patrones a negociar aumentos salariales. Y no lo hacen porque dicen que no les alcanza el salario, que no tienen cómo hacerlo, porque ya han pagado un bono de $70 mil, pero durante el gobierno anterior, los patrones tenían subsidios como el Fescas, y así les pagaban a los trabajadores, hoy eso ya no lo tienen, entonces ellos argumentan que no tienen dinero, aunque vemos cómo han crecido algunas clínicas de Mendoza, cómo han aumentado sus espacios físicos, pero no los trabajadores.

Ellos pueden argumentar lo que quieran, pero nosotros nos tenemos que sentar por la revisión salarial de los trabajadores”, sostuvo Urrutia.

Y prosiguió con su queja: “Un enfermero hoy gana $400 mil. La inflación que manejamos en la provincia de Mendoza, donde una canasta básica de $540, casi $600 mil, una enfermera cobra $400 mil, paga alquiler de $80 mil, manda a la escuela a sus hijos, tiene otros gastos, ¿les parece que viva con $400 mil? No es equitativo sobre la inflación que hay, la recesión que tenemos y lo vemos a diario. Necesitamos recomposición salarial”.

La secretaria general defendió la medida y anticipó: “Esta es una medida de lucha que recién comienza y puede seguir, con asambleas, porque es con una planificación, según la mirada de lo que digan del otro lado, si se van a sentar a negociar, porque si preguntan qué porcentaje queremos de aumento, no podemos decirlo, ya que todavía no sabemos cuándo nos vamos a sentar a conversar, porque la inflación vuela. Entonces, medianamente de ahí vamos a partir los porcentajes”.

Sobre las desregulaciones de las obras sociales indico cómo golpea al sector: “Golpea porque tenemos obra social propia, que es la OSPSA, y esta medida desde la Nación hace que los sindicatos y la mala fe que tienen es para que pierdan la autonomía que tienen con sus representados, claro que golpea, pero esa medida se está tratando a nivel nacional, a través de FATSA”. /

Producción periodística Daniel Gallardo