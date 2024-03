La situación salarial de los docentes es crítica y eso ha sido reconocido por las autoridades que a través de las paritarias docentes buscan recomponer los ingresos de acuerdo a lo que está dispuesto a erogar el Estado provincial.

Mientras se acuerdan los ingresos de los integrantes de la educación pública, en el ámbito de las escuelas privadas la situación es difícil debido a los recortes dispuestos desde la Nación.

El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) entrevistó a Luisa Nasif secretaria General del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), indicó:

“Estamos en la lucha diaria. En Mendoza el sueldo que cobramos es el piso salarial mínimo que puso la paritaria nacional en el 2023. Es decir que Mendoza en febrero estamos cobrando todavía 250 mil pesos de bolsillo. Es decir, no nos pagan FONID conectividad incluso lo recortan a menos de lo que indica el piso salarial".

“En Mendoza en febrero un docente ganó 250 mil pesos de bolsillo. Mendoza es un caso tremendo en el país porque estamos por debajo de la línea de indigencia. Tenemos los sueldos más bajos de todo el país".

Nasif responsabilizó directamente al gobierno provincial al señalar "que además de tener los sueldos más bajos del país, tenemos el ítem aula que se descuenta cuando nos enfermamos, cuando tenemos obligación de faltar más de 3 días al mes y ahora tenemos el recorte en las escuelas privadas porque Mendoza no ha mandado a las escuelas privadas que reciben aporte del Estado el monto correspondiente a FONID conectividad, por lo que hemos cobrado menos que el mes anterior. Una cosa tremenda que viola todos los principios de progresividad del salario".

La influencia del mercado

“Nosotros creemos en el control que tiene el Estado especialmente en todas estas cuestiones, pero tenemos un gobierno que saca el rol del Estado, lo saca como eje de mediación y de control y deja librado al azar, al libre mercado todo".

"Lo que ocurre, puedo hablar de Mendoza en particular, por más que se dé libertad al cobro de cuotas, los padres de los niños que van a escuelas privadas, si son asalariados cobran un sueldo sin el aumento equivalente a la inflación, como nos pasa a todos".

"Entonces por más que las cuotas aumenten, esos padres va a llegar un momento en que no van a poder mandar a sus hijos a la escuela y pagar las cuotas, entonces los empleadores están viendo hasta dónde pueden pagar las cuotas los padres. Recordemos que la educación es pública, toda, hay gestión privada pero la educación la debe garantizar el Estado y un modo de garantizarla es que las cuotas sean acordes a los salarios de los padres de los alumnos", reclamó Nasif.

“Veo, para no ser agoreros de la desgracia, me manejo con los datos objetivos y con lo que está pasando hoy. Hoy estamos tratando simplemente de sobrevivir, de alimentarnos. Sueldo docente 250 mil pesos, cuando dice el propio gobierno que para no ser indigente hay que cobrar más de 265 mil pesos, sin dudas esos sueldos docentes son bastantes bajísimos.

"Estamos tratando de sobrevivir, solo estamos preocupados por comer. Esto no lleva a nada bueno en el tiempo, con el tiempo la educación, al no estar en el interés del Estado, no nos va a llevar a nada bueno si no cambia abruptamente el rumbo”.