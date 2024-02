Consejos clave para prevenir y combatir los piojos en la vuelta a clases

Se acerca el comienzo de las clases en todos los niveles y eso significa que los piojos comienzan a hacer de las suyas. Por este motivo, la pediatra María Cecilia Rizzutti dialogó con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News), y allí dejó algunas recomendaciones importantes para tener en cuenta con los más pequeños de la casa.

Al comenzar la entrevista, Rizzutti señaló: “Lo primero que diría es que no normalicemos los piojos, los padres están hartos de los piojos que conviven como si fueran mascotas de la casa y la verdad que es molesto. Tenemos que tratar de evitarlo y de tratarlo en una acción comunitaria, porque, si tengo todas las acciones y la compañera de al lado no se despiojiza, al día siguiente del tratamiento van a tener piojos otra vez".

“Sería ideal que todos los días, en el momento del baño pasemos, el peine fino, porque si viene un piojo, lo pescamos. Es recomendable tratar de evitar que la infección se extienda otra vez la enfermedad", analizó la pediatra.

“Hay que pasarse el peine fino y, si vemos que hay liendres, despiójense todos con algún producto. Siempre al niño más chiquito, si tiene cuatro pelos, podemos buscar el piojo y sacarlo, no es necesario ponerle algo en la cabeza, hay muchas maneras, pero si no tenemos constancia no vamos a ningún lado. El vinagre colabora un poco con la keratina, que es esa sustancia con la que la liendre se adhiere, entonces también ayuda, pero el peine fino es fundamental", explicó Cecilia Rizzutti.

La pediatra finalizó: “La ivermectina es eficiente, pero ya estamos consumiendo otro tipo de fármacos que podemos resguardar para situaciones más importante, como, por ejemplo, un paciente con el cual no vamos a poder tener la continuidad, no tiene quién le haga el tratamiento. Se usa mucho para la sarna en situación de calle”.