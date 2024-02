Se acerca el comienzo de las clases en todos los niveles y eso significa que un gasto más se suma a todos los que tienen que afrontar las familias. Los niveles más afectados en cuanto a cubrir necesidades de útiles e indumentaria escolar son el inicial, primario y secundario.

Gustavo Fernández, titular de la Cámara de Libreros de Mendoza, indicó al programa: “Lidiar con la economía de nuestro país es bastante importante y difícil. Las Ventas calculamos que esta semana van a repuntar, veníamos con un par de semanas flojas, comparado con otros años".

"Tuvimos un octubre, noviembre diciembre con ventas superiores a otros años pero más que nada era porque las personas estaban tratando de ganarle a la inflación y su sueldo no se le diluyera con los aumentos, y ahora estamos esperando, diría que la mayoría de las personas que vienen a comprar y que todavía están esperando para poder hacer las compras, creo que están esperando algunas ofertas, planes de pago con tarjetas de créditos y también para cobrar".

“La venta de útiles escolares en Navidad o la teníamos y fue importante, habida cuenta que en las jugueterías la venta había caído mucho y los que tenemos la suerte de tener artículos de librería y juguetería juntos, reemplazamos una cosa por otra, pero los que tienen librería sola o juguetería sola no pudieron hacerlo, pero para nosotros fue bueno, para los jugueteros y libreros", aclaró.

Sobre los aumentos Fernández señaló: “Este año el ciclo lectivo es diferente, los padres están viendo qué es lo que los chicos necesitan realmente. La lista cuesta bastante más que el año pasado, alrededor de un 250%, si hablamos de productos esenciales ese porcentaje crece exponencialmente hasta más de 350% cuando hablamos de productos que no son esenciales, a lo mejor los chicos pueden ir a la escuela y si no lo llevan no pasa nada".

“Es muchísimo el porcentaje, los sueldos no han subido de la misma forma y a la gente le cuesta y está tratando de esa lista que traen los chicos, de pronto la van achicando, se fijan que hay productos que ya los tienen del año pasado y no los compran o si les queda poco de algún producto, un lápiz que está a la mitad, o un cuaderno que todavía no terminan, seguramente en la escuela le van a permitir llevarlo".

“Estamos en estanflación, estancamiento con inflación, poca venta con algún aumento de precios. Esto va a llevar supongo a un sinceramiento de precios en los próximos meses", vaticinó el entrevistado.

“Los chicos empiezan las clases dentro de 10 días, entonces necesitaríamos que los precios bajen ahora".

“Las mochilas están desde 15 mil pesos, una mochila básica y no es grande, hasta 100 mil pesos mochilas con carros, 80, 50 mil. O sea entre los 15 mil y los 100 mil pesos puede haber un montón de mochilas".

"Muchos nos comparan con Chile, en Chile dicen que están las mochilas de 40 mil pesos con una cartuchera, con una lunchera, acá en Mendoza no tenemos eso, pero si de pronto hay descuento para mochilas y se pueden pagar en cuotas en Chile no se pueden pagar en cuotas”, comparó.

En tanto señaló cómo es la realidad en el sector: “Tenemos una carga impositiva muy alta y las ventas no están llegando a hacer lo importante como para que nosotros podamos mantener el nivel de ventas que necesitamos y pagar los sueldos, los impuestos. Es muy difícil y creo que a todos los rubros les pasa".

“Uno siempre le pone la mejor y seguimos adelante como siempre. No tenemos opciones, no somos formadores de precios ni somos los que movemos la aguja en la sociedad, le ponemos lo mejor que podemos y laburamos todo el año, le damos trabajo a mucha gente y vamos a seguir apostando al país porque es lo mejor que podemos hacer. Tenemos mucha esperanza”, concluyó.

Producción periodística de Daniel Gallardo