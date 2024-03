Cierre de refugios: un golpe a las víctimas de violencia

En una entrevista concedida a El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News), Belén Real, abogada y responsable del refugio Sobran Motivos, profundizó en las dificultades que enfrentan los refugios para mujeres y niños en situación de violencia.

El refugio, una fundación y la primera ONG en la zona de Cuyo, ha tomado la dolorosa decisión de cerrar sus puertas debido a las circunstancias adversas.

Según Belén, esta no fue una elección precipitada. El refugio ha estado operando durante 12 años, brindando apoyo y protección a más de 3,000 mujeres y niños. Sin embargo, las dificultades económicas han llegado a un punto crítico.

El refugio Sobran Motivos solía recibir fondos a través de un convenio con el Banco Nación, donde los particulares donaban sus puntos del programa de beneficios. El banco luego convertía esos puntos en dinero, lo que ayudaba a mantener la fundación.

Además, tenían un acuerdo con la provincia de Mendoza, pero lamentablemente, este convenio proporcionaba solo $400,000 por mes. Dado que el refugio alberga a más de 16 mujeres y niños y también debe pagar alquiler, la situación se volvió insostenible.

Belén señala que la violencia se agrava cuando hay hambre. La violencia económica es uno de los principales flagelos que enfrentan las víctimas. La falta de recursos y apoyo financiero ha llevado a la difícil decisión de cerrar el refugio.

Este cierre no sólo afecta al refugio Sobran Motivos, sino también a otros refugios en la región. Es urgente que se tomen medidas para garantizar la seguridad y el bienestar de las víctimas de violencia doméstica en Argentina. Belén enfatiza: “Nos gustaría que si no somos nosotros, que fuera otra entidad, pero que contengan, que de alguna forma el Estado tenga herramientas. Sin embargo, eso no parece ser una política actual, y eso me llena de tristeza."

Hemos recurrido a los canales de comunicación con el banco, pero hasta la fecha no hemos recibido ninguna propuesta real. Nuestro personal, compuesto por siete operadoras, se ha quedado sin trabajo".

Estábamos solicitando una financiación de $2 millones por mes, una cantidad que no consideramos exorbitante, pero lamentablemente no hemos recibido respuesta alguna. Creemos que el pedido de ayuda de una mujer en situación de violencia también debe ser escuchado. En momentos difíciles, debemos abrazarnos como sociedad y ser más solidarios que nunca”.

Producción periodística: Daniel Gallardo