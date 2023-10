Boom de la coctelería en Argentina: tres bares están entre los 50 mejores del mundo

Tres bares argentinos han logrado un impresionante reconocimiento en la escena internacional de la coctelería, al ser incluidos en la prestigiosa lista de The World’s 50 Best Bars del año 2023, anunciada en Singapur.

En este conteo, se destacan el icónico Tres Monos, ubicado en el puesto 11, que además se alzó con el codiciado premio especial Michter’s Art of Hospitality Award, el fascinante CoChinChina en la posición 26, también en el barrio de Palermo, y la encantadora Florería Atlántico en el lugar 30 del barrio porteño de Retiro.

El ránking de The World’s 50 Best Bars es un evento que rinde homenaje a la excelencia en el ámbito internacional de las bebidas. Reconoce a bartenders visionarios, propietarios de bares emprendedores y marcas pioneras que lideran la evolución de la cultura de los cócteles en todo el mundo. Este prestigioso evento celebra la creatividad y la pasión que impulsa la industria de la coctelería global.

La lista de este año presenta bares de 28 ciudades, destacándose Sips de Barcelona como el The World’s Best Bar, un galardón codiciado que corona la excelencia en la mixología a nivel mundial. Además, se incluyeron 11 nuevos bares en ciudades como Bangkok, Berlín, Dubái, Londres, Melbourne, Nueva Orleans, París, Roma, Seúl, Singapur y Estocolmo. Este reconocimiento internacional demuestra el auge de la cultura de los cócteles en diferentes rincones del planeta.

Uno de los momentos más especiales de la noche fue la elección de Renato Tato Giovannoni, el talentoso argentino detrás de Florería Atlántico en Buenos Aires, como el Roku Industry Icon. Giovannoni ha mantenido una presencia constante en la lista de The World’s 50 Best Bars desde la inauguración de su bar en el 2013 y ha sido proclamado The Best Bar in South America en ocho ocasiones. Su dedicación a destacar los productos, el patrimonio y la cultura argentinos, junto con su compromiso inquebrantable con la hospitalidad, es motivo de admiración en todo el mundo.

Otro galardón especial que merece mención es el Michter’s Art of Hospitality Award, otorgado al Tres Monos. Este reconocimiento destaca la habilidad del bar para crear experiencias excepcionales y acogedoras para sus clientes, lo que lo convierte en un destino imperdible en el panorama de la coctelería mundial.

La lista se elabora a partir de los votos de The World’s 50 Best Bars Academy, que cuenta con la participación de 680 expertos en bebidas. Este grupo diverso y equitativo incluye a destacados bartenders, consultores, escritores especializados en bebidas y expertos en cócteles de todo el mundo. Desde su inicio en 2009, se ha convertido en la referencia más esperada tanto para profesionales de la industria de bares como para entusiastas de los cócteles a nivel global. Estos premios representan el punto culminante en el calendario de la industria de bares, donde se celebra la innovación y la pasión que impulsan la coctelería moderna.

Este logro de tres bares argentinos en el selecto grupo de los 50 mejores bares del mundo no sólo es un motivo de orgullo para el país, sino que también demuestra que la escena de la coctelería en Argentina se encuentra en su mejor momento.

Con el compromiso y la creatividad de bartenders y propietarios de bares, como los detrás de Tres Monos, CoChinChina y Florería Atlántico, la coctelería argentina continúa conquistando paladares y estableciéndose en la escena internacional. Sin duda, este reconocimiento es un testimonio del impacto positivo que Argentina tiene en el mundo de los cócteles, donde la pasión y la dedicación siguen siendo los ingredientes secretos de su éxito.