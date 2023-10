Aeroparque, el impensado refugio para los sin techo

El Aeroparque Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires es, por definición y como toda terminal aérea, un lugar de paso. Un "no lugar" en la definición del sociólogo suizo Marc Augé. Sin embargo, en los últimos tiempos, entre pasajeros que deambulan con sus equipajes, la postal de la crisis inédita de la Argentina se percibe en sus bancos, en sus recovecos y en los rincones más escondidos.

Es que muchas personas en situación de calle han elegido ese no lugar como su lugar. Cada vez hay más gente que busca este gran espacio, ubicado frente a la Costanera del río, como su hogar, y quienes los han contado hablan de alrededor de 50 personas.

Los móviles del canal Crónica TV fueron quienes entrevistaron a estos homeless, y recogieron variados testimonios: "Estoy acá desde febrero de 2023. Primero estábamos adentro y desde hace un tiempo afuera", contó uno de ellos, en su precaria instalación armada con los carritos para llevar valijas y algunas frazadas".

"Acá nadie ayuda. Tengo principio de EPOC. Antes alquilaba en distintas pensiones, pero vendo pañuelitos y me resulta imposible poder alquilar. Tenía un subsidio y lo perdí cuando me fui a Provincia", completó su pareja.

"Tenemos un tacho para ir al baño porque no te dejan entrar los baños. Y con el frío que hace acá no se puede estar. Antes estábamos adentro, pero en pleno agosto nos sacaron. Acá no nos quieren a nosotros, pero como nos portamos bien la Policía no nos pueden sacar", amplió la mujer, y cerró:

"Estuve en un parador un mes y me tuve que ir. Venían las chicas que fumaban paco y mucha gente con problemas psiquiátricos. No es un lugar para vivir ahí. No es que queremos estar en la calle. No es que nos gusta estar en la calle, pero no puedo estar durmiendo en un lugar así".