Anticipan cuándo lloverá en distintas localidades de Argentina

Las precipitaciones y la inestabilidad meteorológica sigue siendo una constante en algunas localidades de Argentina, como en el norte de Buenos Aires y El Litoral donde un fuerte temporal afectó a Hernandarias, en la provincia de Entre Ríos, el lunes por la noche.

Hoy miércoles, la inestabilidad provocada por el ingreso de un frente frío afectará al norte de El Litoral, especialmente en la franja Este de Formosa, norte de Corrientes y gran parte de la provincia de Misiones, que compartirá la formación tormentosa que afecta al sur de Brasil.

En el caso de la Zona Central del país las lluvias podrían retornar la semana próxima a provincias como Mendoza, donde se espera que precipite agua el martes 8 de octubre.

El lunes 30, último día de septiembre, pero primero de la semana, fue que se observaron distintos episodios de tiempo significativo a lo largo y ancho de la Argentina: mientras que en el sur de la Patagonia se producía el ingreso continuo de aire frío y el calor se tornaba sofocante en el norte, y las temperaturas se elevaron por encima de los 40 °C, llegando incluso a estos valores sobre el norte de la provincia de Córdoba. En la provincia mediterránea, donde los incendios forestales siguen castigando a la zona de la sierras, no se anticipan lluvias a modo de aliciente para los bomberos y brigadistas que no pueden contener distintos focos.

En el oeste argentino, el Zonda fue el protagonista principal de la jornada del lunes, afectando con fuerza especialmente a Mendoza y san Juan en donde se mantuvo un alerta de nivel naranja por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A la espera de la baja de las temperaturas que desde el martes comenzaron a observar registros promedio a los 12 grados durante la mañana y los 10 en el inicio del miércoles 2 de octubre.

Sobre el centro del país fue que avanzó un marcado frente frío y desató algunas tormentas puntualmente fuertes, que comenzaron en las primeras horas del día a moverse por el interior de la provincia de Buenos Aires, y se propagaron hacia el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) hacia el mediodía, con reportes variados de granizo chico a mediano en localidades del sur y el oeste del conurbano.

#TORMENTAS🌩 | #Granizo en Ituzaingó, Buenos Aires, hace instantes. Tamaños entre 2 y 3 cm reportados en sectores del #AMBA.



📷Miguel Madeo. pic.twitter.com/5Kr25WV4KQ — Meteorología de la República Argentina (@METRArgentina) September 30, 2024

El frente frío abandonó la zona central de la Argentina ayer el martes y se trasladó hacia el centro del Litoral, con extensión hacia el norte de la región del NOA.

Esto motivó una rápida estabilización de las condiciones meteorológicas en las provincias centrales junto a un moderado descenso térmico, que volvió a ubicar las marcas para mediados de semana en valores más normales (o incluso algo inferiores a lo normal) para el segundo día de octubre.

Con el avance del frente, la elevada inestabilidad atmosférica se fue formando en la zona central del Litoral, donde hubo un martes con tormentas fuertes o localmente severas en la zona comprendida por el norte de Entre Ríos, norte de santa Fe, y gran parte de Corrientes.

Sobre Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, y Jujuy el frente fue produciendo el martes un cambio marcado de viento al sur con fuertes ráfagas, pero no provocando precipitaciones dada la sequedad de la masa de aire presente en esta región del país.

El índice Agua Precipitable muestra para el miércoles aún mucha inestabilidad en el norte de Argentina, pero muy seco en gran parte del paìs.

Hoy miércoles, llegó el turno para el norte del Litoral, donde Chaco, Formosa, Misiones y el norte de Corrientes son los sectores con alta probabilidad de ocurrencia de fuertes o localmente severas tormentas. Por supuesto, esto también irá acompañado de un marcado descenso térmico luego de varias jornadas de calor inusual para la región.

También es probable que algunos sectores de Salta y Jujuy registren lluvias débiles a moderadas durante el miércoles, con muy baja probabilidad de tormentas.

Incertidumbre elevada para el próximo fin de semana

Un par de jornadas muy estables se presentarán el jueves y viernes en el centro y norte de la Argentina, las cuales no presentan pronóstico de lluvias y lo más destacado será la rotación de vientos nuevamente al nor-noreste, produciendo una recuperación de las marcas térmicas.

Ya para el sábado los principales modelos meteorológicos simularon el avance de un nuevo frente frío hacia la zona central de Argentina, sin lluvias en las provincias centrales durante esa jornada, pero con un descenso progresivo de las temperaturas.

A partir del domingo comenzarán a ser importantes las discrepancias entre los principales modelos de pronóstico. Mientras que el primero iniciará una situación generalizada y extendida hacia comienzos de la próxima semana con lluvias y tormentas sobre el norte y el oeste de Argentina, el segundo más bien mostrará un suceso breve y puntual de nuevas precipitaciones afectando el domingo únicamente el extremo norte de Argentina. Esto provocará el retorno de las lluvias a Mendoza para el martes 8 de octubre, luego de que la última precipitación fuera registrada entre el 29 y 30 de agosto, por lo que muchos mendocinos siguen esperando ansiosos la caída de agua del cielo.

Precipitación estimada esta semana por el modelo ECMWF.