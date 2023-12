Año Nuevo sin sobresaltos: cómo preservar los alimentos por el calor y evitar intoxicaciones

En la época estival, el incremento de las temperaturas y la elevada humedad ambiental plantean desafíos adicionales en la preservación de los alimentos.

El verano, con su clima cálido y propicio para el desarrollo microbiano, eleva el riesgo de contraer enfermedades transmitidas por alimentos. Por lo tanto, durante la temporada de calor es necesario extremar los cuidados al momento de preparar, cocinar y almacenar los alimentos, como una manera más de cuidar nuestra salud.

En declaraciones en El Interactivo, lunes a viernes de 12 a 14 por Ciudadano News, Araceli Vallone, nutricionista, explicó: “Si pasaron, más de 48, 72 horas, como mucho, no se debería consumir los alimentos porque todos los alimentos tienen algo de carga microbiana. Lo más probable que no sea patógena ni nada, pero con el correr de las horas esas baterías, esos agentes se van multiplicando, favorecido encima por las altas temperaturas, por esta franja entre 5 y 60° es la que más les gusta a las bacterias, entonces no se pueden consumir porque mientras más tiempo pasa más multiplicación de agentes patógeno puede haber".

Y agregó: "Una de las cosas más importantes a tener en cuenta es cuando hay que descongelar carnes, quizás lo compró, lo puso en el freezer, luego la saca para el 31,pero esa carne hay que bajarla a la heladera a descongelarla, porque todavía hay gente que la saca el mismo día, la deja todo el día arriba de la mesada y lo mismo, las carnes vienen con una contaminación bacteriana que va aumentando con el correr de las horas y eso puede llegar a provocar una intoxicación en las personas que lo van a consumir, aunque no tengan ni feo olor ni feo gusto", manifestó y recomendó "descongelar en la heladera en la parte inferior".

Con respecto a otros alimentos expresó: “La mayonesa siempre industrial, no casera, por lo mismo porque el huevo puede venir contaminado con salmonella o algún otro agente patógeno y eso nos puede enfermar, así que mayonesa sí o si comprada en forma industrial".

Con respecto a la carne molida o picada, recomendó que no consuman"menores de 5 años. No se negocia porque en Argentina tenemos muchos casos de síndrome urémico hemolítico que se adquiere, entre otros alimentos, de carne picada y en los chicos puede ser muy grave, en adultos también, pero cursa con menos secuelas". Por lo tanto, aconsejó que no coman empanadas, "les podemos hacer a los chicos unas de pollo, de jamón y queso, de choclo, hay un montón de otras variedades de empanadas, pero carne picada menores de 5 años no, ni pastel de carne, ni pastel de papa".

Sobre los maricos dijo que “por el calor son alimentos bastante sensibles. Entonces los tenemos que comprar frescos, tienen que resguardar en la heladera a la temperatura que corresponde, bien fríos y si se puede cubrir con hielo picado, es mejor porque en verano, previo a las fiestas, las heladeras se abren y cierran constantemente, cada vez que se abre se pierde frío y todo lo que es frutos de mar son muy sensibles entonces se empieza a descomponer mucho más rápido que otras carnes".

“Manipular correctamente los alimentos con las manos lavadas, con el frío que corresponde, con la conservación como corresponden, nos garantiza que esa comida va a estar bien y no nos va a enfermar".

Vallone recordó que “no es recomendable ni siquiera hacer una ensalada con lo que queda, por eso es importante saber para qué cantidad de personas hay que cocinar lo justo posible porque las heladeras tienen una capacidad limitada, no es lo ideal empezar a amontonar un recipiente arriba del otro. No alcanza el frío para mantener los alimentos a la temperatura que corresponde y a eso se le suman las bebidas, entonces un buen tip que podemos dar es todo lo que es bebida lo mandan a alguna heladerita, esas de playa con buena cantidad de hielo, y dejamos la heladera destinada a los alimentos".

Otro caso importante es "cuando terminamos de comer, es llevarlo rápido a la heladera. Si terminamos de comer y lo que no se consumió va directo a la heladera para el otro dio, y ahí estamos más protegidos. La idea es pasar unas buenas fiestas que nadie termine intoxicado".

Para cerrar expresó que “las bebidas alcohólicas mientras más graduación alcohólica tienen más daño hacen. Existe la intoxicación alcohólica. Cuando se supera la capacidad de lo que puede metabolizar el cuerpo, ya después resulta tóxico. En esto tener conciencia. Si van a tomar vino, lo enfrían un poco, así cae mejor, tomar con moderación" y es fundamental "hidratarse con agua", concluyó.