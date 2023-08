Aníbal Fernández anunció la creación de un comando contra intentos de saqueos

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, anunció que se conformará un comando unificado de las cuatro fuerzas federales (Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía de Seguridad Aeroportuaria) para coordinar una estrategia común contra los intentos de saqueos y hechos violentos que se produjeron en distintos puntos del país en las últimas horas.

“Vamos a reunirnos hoy mismo para crear este comando integrado por las cuatro fuerzas y vamos a invitar a la Policía de la Ciudad y a las policías provinciales”, puntualizó el funcionario al ingresar a su oficina, según indicó Infobae.

Durante este martes, se produjeron al menos 56 detenciones en la provincia de Buenos Aires por intentos de saqueo a comercios y supermercados. Hechos que se sumaron a lo sucedido el fin de semana con varios episodios de violencia en el interior de la Argentina, con casos en Córdoba, Mendoza y Neuquén.

“Nosotros tenemos una reunión para seguir evaluando los pasos a seguir y actuaremos en consecuencia. Lo que nos parece sensato es que, si hay cosas por reclamar, tenemos que prestarle atención. No tenemos denuncias de violencia institucional, porque no es necesario. Pero cuando se pasan de la raya, con gestos de estas características, sin reprimir, serán detenidos y denunciados ante la Justicia. Es una causa muy dura, porque en definitiva se trata de un robo en poblado y en banda, que vamos a denunciar en tal forma para llegar a que las detenciones sean las que tengan que suceder”, detalló el ministro.

“No son espontáneos, no es una casualidad, si yo supiera quién está detrás, hubiese empezado por ahí. No tenemos datos fidedignos para decir que fue fulano o mengano, yo no lo puedo decir, ahora si otra persona del Gobierno lo hizo sabrá por qué lo hizo”, aseguró Fernández en referencia a la portavoz Gabriela Cerruti, quien apuntó al ultraderechista Javier Milei, candidato a presidente.

Fernández aseguró, sí, que los ataques a los comercios “no son espontáneos” y existe “una vocación de generar conflicto”.

“Entiendo que no es una casualidad, no es un tema con los que desgraciadamente alguna vez vimos, porque las necesidades acuciaban y obligaban a algunos a tomar decisiones que tal vez no querían tomar, pero la desesperación los llevaba a ello, pero acá había una vocación de generar una suerte de conflicto. Y nosotros tratamos de impedirlo. Aquellos que se pasaron de la raya fueron detenidos y serán presentados ante la Justicia para que los sancionen”, explicó Aníbal.

Sobre esto, agregó: “En el año 89, cuando aparecieron los saqueos, siempre me quedó grabada la expresión de un señor que decía que él sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero sus pibes estaban con hambre. No es este caso, hay mil ventanillas para resolver estos temas”.