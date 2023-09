Alerta por fenómenos meteorológicos en 11 provincias argentinas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranjas por tormentas fuertes y severas para sectores de Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Chaco, mientras que rigen alertas de nivel amarillo por temporales de menor intensidad en algunas localidades de Entre Ríos, Santa Fe y Formosa.

También, la mañana de este jueves, el SMN lanzó alertas de nivel amarillo por viento para las cordilleras de Catamarca y La Rioja, y la costa bonaerense; y por nevadas para la cordillera de Río Negro y el noroeste de Chubut.

Bajo alerta naranja por tormentas se encuentra toda la provincia de Corrientes; el centro y sur de Misiones; el noreste de Entre Ríos, en localidades como Concordia, Federación y San Salvador; y el sureste de Chaco, en Resistencia, Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando.

Para esta tarde, “el área será afectada por lluvias y tormentas de intensidad fuerte o severa, acompañadas por ráfagas intensas, actividad eléctrica fuerte, caída de granizo y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos”, según precisó el SMN.

Además, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 90 y 140 milímetros, pudiendo ser superados de manera local.

El nivel naranja implica “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”, por lo que el SMN pidió a la población permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios; mantenerse lejos de artefactos eléctricos; evitar el uso de teléfonos con cable; en caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo; evitar circular por calles inundadas; y si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico.

Alerta amarilla

Este jueves también rige una alerta de nivel amarillo por tormentas de menor intensidad para el oeste de Entre Ríos, el noreste de Santa Fe, el resto del sector sur de Chaco y el sureste de Formosa, donde se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros.

Por el nivel amarillo que advierte sobre posibles fenómenos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, el SMN recomendó no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; y prestar atención ante la posible caída de granizo.

Por otro lado, el organismo nacional emitió una alerta amarilla por vientos para toda la franja cordillerana de Catamarca y La Rioja, donde se prevén vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 kilómetros por hora (km/h) y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

También está vigente un alerta por vientos para la costa de la provincia de Buenos Aires, en las localidades de Pinamar, Villa Gesell, el sudeste de General Juan Madariaga, el este de General Lavalle, y en zonas del municipio de la Costa, General Pueyrredón, Mar Chiquita y General Alvarado.

Para esa zona se pronosticaron vientos del sector este con velocidades entre 30 y 45 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h, por lo que el SMN pidió a la población evitar actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse.

Por último, el organismo meteorológico reportó otra alerta de nivel amarillo por nevadas, algunas localmente fuertes, para la cordillera de Río Negro y el noroeste de Chubut, en la cordillera de Cushamen.

Allí se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 30 centímetros, por lo que el organismo nacional aconsejó evitar actividades al aire libre; retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos; circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve; y ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.