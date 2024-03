8M: mujeres marchan en todo el país por sus derechos y contra del ajuste

En el Día Internacional de la Mujer, el colectivo feminista se concentrará frente al Congreso de la Nación, en una jornada de lucha por los derechos de las mujeres y en rechazo de las políticas de ajuste del Gobierno nacional.

Este viernes, las mujeres marcharán en protesta contra el hambre, el ajuste, el mega DNU 70/23 y para reafirmar su defensa del aborto legal.

En la Ciudad de Buenos Aires, la convocatoria es desde las 16, en el Congreso (Hipólito Irigoyen y Solis). Realizarán ollas populares, 'verdurazos' e intervenciones artísticas. Durante la actividad, se leerá un documento sobre las demandas y aspiraciones del colectivo Ni Una Menos.

“Milei quiere imponer un retroceso en materia de nuestros derechos. Plantea ataques y provocaciones contra el aborto legal, como lo hizo en un acto en una escuela secundaria al hablar de ‘asesinos de pañuelo verde’, y contra el lenguaje inclusivo", sostuvo Manuela Castañeira, dirigente del Nuevo MAS y una de las convocantes a la movilización de este 8M.

"Lleva adelante una política de recorte de programas para erradicar la violencia de género luego de haber cerrado el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad. Y todas estas acciones son parte de su plan global de guerra, que incluye la miseria salarial y la profundización del hambre y la pobreza”, advirtió Castañeira.

Con el lema #ParoInternacionalFeminista, el llamado a salir a la calle en defensa del Aborto Legal, Seguro y Gratuito es respaldado por diversos colectivos feministas, incluyendo al Ni Una Menos, Inquilinas Agrupadas y Mamá Cultiva.

La respuesta del Gobierno

Según confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, el Gobierno nacional les descontará el día a las empleadas públicas que este viernes adhieran al paro.

El portavoz aclaró que la medida trasciende la fecha de movilización de las mujeres. “Quienes no vayan a trabajar, se les va a descontar el día. Pero eso no es por el Día de la Mujer, fue siempre así. Desde el primer paro anunciamos que empleado que no trabaje se le descuenta el día”, afirmó Adorni sobre la medida de fuerza.

"El Ministerio de la Mujer dejó de existir y, al menos en este Gobierno, no va a volver a existir jamás", expresó el vocero.

A diferencia del Gobierno nacional, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, emitió un decreto por el cual las empleadas públicas del Estado provincial quedan eximidas de presentarse a trabajar este viernes 8 de marzo cuando se conmemore el Día Internacional de la Mujer y se concrete en la provincia el paro feminista y transfeminista.

Las marchas del 8M en ciudades de todo el país

Este viernes las movilizaciones y actos se trasladan a todo el país, con cese de actividades de la administración pública, en el marco del paro internacional feminista por el 8M, contra la violencia hacia mujeres y el ajuste económico. La actividad central será en el Congreso de la Nación y se replicará en ciudades de todas las provincias.

La concentración será desde las 16, en Hipólito Yrigoyen y Solís, en la Plaza de los Dos Congresos. LA PLATA Bajo el lema "Tocamos, cantamos y bailamos por nuestros derechos", la convocatoria es en Plaza Moreno a las 16.30.

El punto de partida de la marcha será la esquina de San Juan y Avenida Pedro Luro, a las 17. SANTA FE La convocatoria es a las 17, en la Plaza del Soldado, para marchar hasta la Plaza 25 de Mayo, para el acto central, para marchar bajo el lema"Sin derechos no hay libertad. Unides contra el plan de ajuste, el hambre, la violencia y la represión de Milei y sus cómplices. ¡Abajo El Dnu!".

SAN JUAN Concentran desde las 17, en la Plaza 25 de Mayo, bajo el lema #NiUnPasoAtrás.

LA RIOJA Los movimientos feministas de La Rioja saldrán a las 19 de la Glorieta del Doctor Zubía.

Se concentrarán, a las 10:30, en la explanada de la Casa de Gobierno para entregar un petitorio al gobernador. Continuará a las 16:30 en la Universidad Nacional de La Pampa y a las 18, en la Plaza San Martín de Santa Rosa. RÍO NEGRO En Bariloche, convocan a una intervención en Plaza Central, a las 16, y talleres, desde las 17, en el Edificio de Cultura Municipal.

La convocatoria es a las 18:30, en el monumento a San Martín. CHUBUT En Puerto Madryn convocan, a las 17.30, a Plaza San Martín bajo el lema "No hay libertad con hambre".

A las 16, en Río Gallegos, concentran en Plaza San Martín. TIERRA DEL FUEGO En Ushuaia, a las 16.30, en la sede del Superior Tribunal de Justicia, para marchar a las 17.

Con información de Noticias Argentinas y Página/12