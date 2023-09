El Interactivo |10/09/23 03:44 PM

Todo lo que tenés que saber sobre el preservativo vaginal

Ofrece múltiples beneficios para la salud sexual y reproductiva de las mujeres, ya que evita los embarazos no deseados, el VIH y las ITS. Además, se puede colocar antes del acto sexual y no depender de la decisión del varón