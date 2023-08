Preocupación: casi de 3 millones de niños y adolescentes tienen VIH

Los niños y los adolescentes son los más olvidados en la lucha global contra el VIH sida. La infección sigue transmitiéndose al nacer, al amamantar y en la juventud, y muchos de los que viven con VIH no reciben las pruebas y los tratamientos que necesitan para sobrevivir. Por eso, cada día fallecen cientos de ellos.

Cerca de 3 millones de niños y adolescentes viven con VIH, casi 88% en África subsahariana. Solo un 54% de los niños infectados recibieron tratamiento para el VIH, frente a un 85% de mujeres embarazadas que vivían con VIH.

En declaraciones en El Interactivo, lunes a viernes de 12 a 14 por Ciudadano News, Natalia Haag, directora de testeo y prevención de VIH de AHF Argentina, señaló: “Todo lo que tenga que ver con VIH ha ido avanzando muchísimo, si bien siguen quedando muchos mitos o por ahí no hay una actualización en la información, no hay campañas masivas para hablar de VIH correctamente, hay medicación que años atrás no había".

Actualmente, "hay tratamientos pero pasa que hay mucho estigma y discriminación y falta de acceso al diagnóstico de VIH" y además, "en el caso particular de los niños y niñas, tampoco hay tanta formulaciones pediátricas, con lo cual complejiza esto de acceder a un tratamiento".

Y completó: “Las formulaciones, la medicación a veces no está adaptada para que sea por ejemplo en forma de jarabe. En el caso del VIH no todas las formulaciones están adaptadas para la pediatría, imagínense un niño de 8 años teniendo que tomar una pastilla todos los días, eso hace que sea más complejo tener un tratamiento".

Con respecto a los tratamientos Haag explicó: “Hoy en día, una persona que va a buscar su embarazo, sea quien va a gestar o su pareja, si se hace el tratamiento para detectar si tiene VIH, y en el caso de tenerlo, poder acceder a un tratamiento antirretroviral, las posibilidades de infectar de la mamá al hijo son muy bajas, casi ninguna".

"Nosotros venimos hablando de lo que es indetectable igual intrasmisible. Es decir, una persona toma el tratamiento, su carga viral baja tanto que decimos que está indetectable y de esa manera no transmite el virus tanto a su pareja sexual como a su bebé. El gran problema que tenemos en Argentina es que muchas personas llegan al momento del parto sin controles médicos previos".

Al consultarle sobre el procentaje de niños que tienen VIH, Haag dijo: “Este 54% es a nivel mundial, en muchos países, no es el caso de Argentina, la medicación no es gratuita ni está disponible, afortunadamente en Argentina hace varios años, sobre todo con la nueva ley de VIH que fue un logro de la sociedad civil que salió el año pasado, está garantizado por ley la distribución del tratamiento antirretroviral gratuito para todas las personas que tengan VIH".

“Tenemos una pandemia como estable, está amesetada, no baja. Hay acuerdos donde plantean que deberíamos llegar al 95% de la detección, de encontrar a las personas que viven con VIH y no lo saben, actualmente en Argentina estamos en un 87%, de esas personas un 95% accede al tratamiento y de esas personas un 95% tiene la carga viral indetectable".

Para cerrar manifestó: “Yo pertenezco a AHF Argentina, así nos pueden encontrar en todas las redes sociales en la página web es: testdevih.org para cualquier consulta o duda”.