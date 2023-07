Siempre se dice que la edad es un estado mental. Esto significa que hay una edad subjetiva, autopercibida por cada uno. Para entender de qué se trata, El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) dialogó con la psicóloga Daniela Nadal, quien explicó: “Tiene que ver con la actitud, no tanto con la edad cronológica.

La edad cronológica es la que tenemos desde la partida de nacimiento hasta ahora. Pero hay una edad que en la psicología le llamamos la edad subjetiva o la edad autopercibida, que es cómo se percibe uno a la edad que tiene. Muchas veces es más joven, pero también puede ser viejo. En muchos casos hablo con adolescentes que ya están cansados de vivir, por ejemplo”.

¿De qué manera puede afectar?

Nadal comentó que “hay estudios referidos a la influencia de la autopercepción de una edad más joven con respecto a la rehabilitación frente a enfermedades o frente a lo que es la inmunidad. El sentirse joven, la actitud jovial, estaría reforzando nuestras defensas, estaría trabajando a favor de cuando uno se tiene que recuperar de distintas dolencias. Por ejemplo, aquellas personas que están en rehabilitación, también física, no solo mental, les ayuda”.

“Es algo que se les recomienda a los profesionales de la salud, tener en cuenta para los planes de rehabilitación la edad subjetiva, la edad autopercibida del paciente”, remarcó la psicóloga.

Estereotipos impuestos

“Pero también está el otro tema: lo que la sociedad impone; aquellas creencias que están instauradas”, consideró y luego aclaró: “Hacen que muchas personas, no es que se sientan más jóvenes, sino que se autoimponen verse o sentirse más jóvenes por una cuestión de encajar en esta sociedad, donde se le da un privilegio a la juventud y donde hay muchos estereotipos referidos a la edad adulta y a la vejez.

Por ejemplo, si te presentas en un trabajo, te ponen un tope de edad. Pero la edad no significa que esa persona sepa más, sea más flexible, todas esas cosas que creen que se pierden en la adultez o en la vejez. Son creencias de la sociedad”.

La revalorización de la vejez

“Hubo épocas en donde la puesta en valor estaba en la gente más sabia. No en la más joven, sino en la gente que tenía cierta sabiduría respecto a la vida, que no tenía que ver con esto de ser más joven, bonito, mejor presencia” sino “que tiene que ver con una mezcla de personalidad con la experiencia de vida”, explicó Nadal.

“Creo que está ligado a la personalidad el sentirse joven, por eso es que desde la psicología se puede ayudar a las personas a vencer estas creencias que son impuestas por la sociedad a través de mandatos, de lo que vivimos en el día a día, se puede trabajar en los cambios de creencias”, consideró.

La diferencia entre sentirse joven y no crecer

“Una cosa es sentirse joven, tener una actitud joven. ¿Qué sería la actitud joven? Ser flexible, ser vital, tener proyectos de vida, estar a favor de una vida saludable. Todo eso estaría incluido dentro de lo que es el sentirse joven. En cambio, el síndrome de Peter Pan tiene que ver con aquellas personas que no crecen, no maduran emocionalmente. Es no querer envejecer y no permitirse madurar. Si vamos a lo biológico, la maduración es el óptimo estado mental que podría tener una persona”.

