Lo dice la ciencia: este es el ejercicio ideal para ponerse en forma

La llegada del verano es inexorable: en poco más de un mes tendremos la temporada más calurosa para el Hemisferio Sur, y muchos se desesperan por llegar en forma para esa estación. El problema es que el apuro puede llevar a cometer errores que resultan en una complicación, más que en una solución.

Además de eso está el problema del tiempo: no tenemos tiempo para hacer ejercicio, no tenemos tiempo para andar en bicicleta, no tenemos tiempo de inscribirnos en un gimnasio. Para todas esas excusas viene bien revisar los resultados de un estudio publicado por la Universidad de Harvard. Su título: "Move of the month: chair stand" (Movimiento del mes: pararse de la silla).

Julia Corliss, directora ejecutiva de Harvard Heart Letter, resaltó los beneficios derivados de la realización de ejercicios de fuerza y recomendó una en particular: el de sentarse y levantarse de una silla. Lo curioso es que esta actividad física es muy sencilla, y guarda similitudes con una rutina de sentadillas tradicional.

Cómo realizar el ejercicio

Para poder llevar a cabo en forma correcta el ejercicio sencillo de sentarnos y levantarnos de la silla, los pasos son los siguientes:

1. Buscar una silla resistente y estable

2. Colocarla sobre una superficie lisa

3. Sentarse con los pies separados al ancho de las caderas

Para lograr un resultado más exigente se pueden apoyar firmemente las manos sobre los cuádriceps. Para quienes prefieran un nivel más avanzado de habilidad, o quienes quieran incrementar la dificultad del ejercicio, Corliss recomienda cruzar los brazos sobre el pecho.

4. Realizar el ascenso de manera gradual y siguiendo un ritmo, mientras se exhala el aire.

El informe indica que lo más acertado es realizar entre ocho y diez repeticiones, con pausas de 30 a 60 segundos entre cada una. Luego de esto, hay que repetir la serie.