Bajar de peso es, para muchos, un desafío que parece imposible. Por eso pasan de dieta en dieta, buscando la forma de lograrlo. Una de las que se puso de moda en los últimos meses es el crudismo.

Para saber un poco más de qué se trata, El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) dialogó con Tomás Gill, ingeniero en alimentos, quien señaló: “El crudismo se ha vuelto una tendencia popular, se ha replicado mucho en las redes sociales por distintos influencers y consiste en una dieta para consumir alimentos crudos o que no han alcanzado una temperatura de cocción por arriba de los 48 grados centígrados. Además, los alimentos no han pasado por ningún tipo de procesado, ni de sanitización. Son alimentos prácticamente naturales que no han sufrido ningún tipo de modificación. Eso es lo que fomenta el crudismo, el consumir alimentos sin ningún tipo de procesamiento alguno”.

Cómo es la dieta

“Es importante decir que dentro del crudismo hay distintas vertientes. Está por ejemplo el crudismo omnívoro, que consume tanto alimentos vegetales como provenientes de animales. Después, está el vegetariano, que consume alimentos provenientes de vegetales pero también puede consumir lácteos o huevos en algunos casos y está el vegano, donde lleva una dieta estricta libre de cualquier alimento que sea de origen animal”

“Los beneficios que se asocian a estas dietas se ve que durante la cocción, el calor puede destruir ciertos nutrientes, por ejemplo alguna vitamina C o B. Durante el tratamiento térmico se puede destruir, entonces lo que dicen las personas que defienden el crudismo es que, al evitar la cocción u otro procedimiento, todos estos nutrientes se van a mantener en el alimento. Además, también podemos encontrar en los alimentos distintas enzimas, que tienen un rol nutricional, que el calor las inactiva.

Entonces, estas vertientes lo que dicen es no procesar los alimentos, no cocinarlos, para preservar todas las cualidades nutricionales como las da la naturaleza”, explicó Gill.

“Lo que ellos dicen es que, los alimentos industrializados, que se someten a distintos tratamientos, se les incorpora aditivos, sal, azúcar, entonces, al evitar este procesamiento de la materia prima, uno estaría contribuyendo a reducir por ejemplo el consumo de sal, de azúcares, de aditivos entonces todo esto lo asocian a una dieta más saludables. Ahí son los beneficios por los cuales ellos defienden esta postura”, agregó.

Los riesgos

“Antiguamente, muchas de estas dietas existían. Lo cierto es que como evolucionamos los seres humanos también evolucionan las bacterias de distintos microorganismos, y en ese proceso de evolución, también adquirieron mayores resistencias. Hoy en día tenemos bacterias que pueden sobrevivir a ambientes ácidos, pueden sobrevivir a un tratamiento térmico, entonces, como evolucionamos los seres humanos, también hubo una evolución.

Por eso hoy en día hay riesgos relacionados al consumo de alimentos crudos como puede ser la carne. En la carne podemos encontrar un montón de microorganismos, algunos que son patógenos. Con un tratamiento de cocción, el calor que le damos ayuda a destruir estos microorganismos entonces evitamos que llegue el patógeno a la dieta por el consumo de este alimento”, remarcó.

“La carne picada siempre se tiene que cocinar completamente, ahí no hay margen de error. En mundo cárnico, la carga de microorganismo está sobre la superficie de la carne. Cuando uno muele esa carne, todo lo que está en la superficie se homogeniza en toda la masa de la carne. Entonces, tenemos microorganismos, que estaban antes en la superficie, distribuidos en todo el músculo cárnico que ahora está roto en pedazos más chicos.

Entonces, cuando uno va a hacer un tratamiento térmico, tiene que garantizar cocinar completamente porque tenemos distribuidos todos esos microorganismos. Ahí ya no hay margen de error y ahí uno de los mayores riesgos es el síndrome urémico hemolítico que lo da una bacteria que se llama Escherichia coli”, explicó Gill.

Conciencia

“Hoy por hoy no hay estudios concluyentes que digan que estas dietas crudas sean beneficiosas para la salud, justamente por los riesgos que conllevan”, consideró el especialista. “Cuando hablamos de dietas crudas y veganas, es importante evitarlo en personas embarazadas o que tengan alguna condición inmunodependencia, porque son propensos a que, por más que tenga poca carga microbiana, esa carga favorece a que se desarrolle alguna enfermedad. Cuando se quiera llevar una dieta en particular, es necesario consultar con un especialista, en este caso sería un nutricionista, para que evalúe cada caso”.

Por ejemplo, “con lo que tiene que ver con la maceración, hay que tener cuidado porque todos esos ingredientes en donde se está macerando la carne puede ser un medio de cultivo donde las bacterias que están en la carne cruda obtienen nutrientes del líquido en el cual se está macerando, ahí como que estaría potenciando el desarrollo de estos microorganismos, por lo cual es necesario tener cuidado”, explicó el especialista.

