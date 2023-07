Día Mundial contra la hepatitis: una enfermedad compleja y silenciosa

El Día Mundial de la hepatitis, designado cada 28 de julio por la Organización Mundial de la Salud (OMS), busca crear conciencia sobre el impacto de las hepatitis virales, que provocan más muertes en el mundo que todas las enfermedades infecciosas combinadas, incluyendo la tuberculosis y el VIH. Sin embargo, uno de los principales desafíos es que la mayoría de las enfermedades hepáticas no presentan síntomas, lo que puede llevar a un diagnóstico tardío y a complicaciones graves.

En ese sentido, especialistas hacen un llamado a realizarse pruebas para hepatitis virales, ya que son sencillas y disponibles en el sistema de salud público y privado.

Federico Guillermo Villamil, especialista en Hepatología, advirtió en diálogo con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News), que "las hepatitis A, B y C son las más frecuentes. La hepatitis A es la que presenta síntomas agudos y puede provocar ictericia, mientras que la B y C suelen ser crónicas y no dan señales visibles, lo que puede dificultar su detección.

"Es fundamental detectar estas enfermedades en etapas tempranas para evitar su progresión a cirrosis, cáncer o la necesidad de un trasplante hepático".

Villamil destaca que "existen mitos en torno al hígado que carecen de base científica. Los malestares luego de consumir alcohol en exceso, por ejemplo, no están asociados al hígado, y la alergia hepática no es una condición real".

El especialista enfatiza que "las enfermedades hepáticas pueden progresar silenciosamente, lo que subraya la importancia de someterse a un chequeo hepático para detectar posibles afecciones".

"En Argentina, la hepatitis D es poco común, y la hepatitis E, más frecuente en Asia y África, se asocia con el consumo de carne de cerdo poco cocida. En el país, las hepatitis A, B y C son las más prevalentes.

La hepatitis A se contagia de persona a persona y puede generar epidemias. La B tiene tres formas de transmisión: de madre a hijo durante el parto, en la adolescencia (considerada una enfermedad de transmisión sexual) y por contacto con sangre infectada (compartiendo características con la hepatitis C). Actualmente, existen vacunas para la hepatitis A y B, y el tratamiento de la hepatitis C es efectivo y puede curarla completamente", sentenció Villamil.

