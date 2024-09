Día del Corazón: "En el último año fallecieron 20 millones y medio de personas, y va en aumento"

Comienza a latir antes de que salgamos al mundo, y nos acompaña hasta el último suspiro. Tiene el mismo tamaño que nuestro puño, y bombea miles de litros a lo largo de nuestra vida. El corazón tiene su día, y todo lo bueno que se pueda decir para aportar a la salud cardíaca nunca es suficiente.

este 29 de septiembre se conmemoró, precisamente, el Día Internacional del Corazón.

Para esto, el periodista Daniel Gallardo entrevistó al doctor Sergio Eibar, médico cardiólogo (MP 7231), quien comenzó brindando datos relacionados a la fecha en sí: "No obedece a ningún hecho en particular. Fue un acuerdo entre la Federación Mundial del Corazón, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, y la UNESCO. Se estableció el 29 de septiembre como una fecha aleatoria, porque en ese día no había nada particular para conmemorar", expresa.



"El objetivo es resaltar esa fecha y concientizar sobre el problema de las enfermedades cardiovasculares, que son la primera causa de muerte en el mundo. En el último año fallecieron 20 millones y medio de personas en el mundo, y eso va en aumento".

"Significa que cada 20 minutos muere una persona en el mundo por culpa de las enfermedades cardiovasculares", detalla el facultativo.

"Se ha visto jugadores de primera línea que están super controlados y lo sufren igual" (Sergio Eibar)

El lema del Día del Corazón para este 2024 es "Usá el corazón para la acción". "Se trata de convencer a los gobiernos del mundo para que haya educación en las escuelas y en las universidades, sobre todo para saber cómo actuar ante alguna deficiencia con el corazón", comenta Eibar, poniendo énfasis en conocer las prácticas de reanimación cardiopulmonar, o sobre cómo actuar cuando alguien tiene un problema relacionado con el músculo cardíaco al encontrarnos en plena calle".

"Mientras más gente conozca esto, más gente va a tener la posibilidad de ayudar a las personas", agrega al respecto.

"Mucha gente cree que porque no siente nada, no le va a pasar nada, pero hay factores de riesgo como la hipertensión o la diabetes que ponen en peligro todo", detalla Eibar. "Necesitamos prevención. Prevención primaria, cuando no tienen ningún evento, y prevención secundaria cuando ya han tenido un evento. Existe la prevención terciaria, que es cuando han tenido dos eventos cardiovasculares" comenta Sergio Eibar.

El corazón es un músculo que necesita estar irrigado y bien controlado por un médico.

Si uno piensa que son solo las personas mayores las que tienen que cuidarse, el médico se apresura a corregir el error: "Hago hincapié en las personas jóvenes, que hacen mucho ejercicio. Se ha visto jugadores de primera línea que están super controlados y lo sufren igual. El último caso fue un muchacho colombiano que sufrió una muerte súbita con daño cerebral, y a los pocos días falleció. Existe un porcentaje mínimo que son pacientes sanos, y después tienen eventos iguales. Imaginen qué pasa con la gente que no está controlada", reflexiona el cardiólogo.

Músculo controlado

El corazón es un músculo que necesita estar irrigado y bien controlado por un médico. "Se pueden sugerir muchas alternativas, pero básicamente la alimentación sana es lo primordia. Evitar la sal, los fritos, los fiambres, aquello que contenga grasa, y las harinas".

"Sumemos los hidratos de carbono y los azúcares, al tiempo que nos hidratamos con agua. El ejercicio frecuente, caminar, y cuidar el peso", aconseja Eibar.

Comida sana, más ejercicio, hidratación con agua: las claves para cuidar al corazón

Pero muchos, ante tal situación de preocupación, eligen automedicarse. "Es preocupante", pontifica. "Imagine a una persona hipertensa que deja de tomar la medicación. Hay personas que toman tres o cuatro medicamentos distintos para la presión, y si se dejan de tomar se puede sufrir un pico de hipertensión. Puede sobrevenir un infarto de miocardio, o un ACV. Es importante seguir al pie de la letra las indicaciones que marca el médico", expresa el profesional cardiólogo.



