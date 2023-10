YateGate: la denuncia de Espert a Martín Insaurralde

El diputado nacional José Luis Espert denunció penalmente a Martín Insaurralde, el ex jefe de gabinete bonaerense que fue escrachada en un yate en Marbella, Mar Mediterráneo.

La denuncia, con el patrocinio letrado del abogado Pablo Torres Barthe, es por los presuntos delitos de “enriquecimiento ilícito”, “posible lavado de dinero”, "contrabando" y "evasión fiscal".

La denuncia fue radicada en los tribunales federales y recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 10, bajo el expediente CFP 3458/2023.

La denuncia penal fue acompañada por los diputados de Juntos por el Cambio, Virginia María Cornejo, Dina Esther Rezinovsky, José Luis Miguel, Lisando Nieri, Oscar Agost Carreño, Fernando Carbajal, Carlos Raúl Zapata, Ingrid Jetter y Gabriela Mabel Lena.

“Creemos que es sumamente importante llegar al fondo de la cuestión porque en la Argentina hoy todos sufrimos el flagelo de la inflación, de la inestabilidad macroeconómica, pero hace muchísimo tiempo que padecemos otro flagelo que es la corrupción”, argumentó Ingrid Jetter, diputada nacional de Juntos por el Cambio en el programa Metaverso, de Ciudadano.News.

“La total impunidad, falta de empatía con toda la población, pero más allá de eso, el delito, la corrupción, porque Martín Insaurralde según su declaración jurada y la persona que lo acompañaba, Sofía Clerici también con su declaración como monotributista, no tienen los fondos, por lo menos en forma legal, para hacer ese tipo de gasto o de vida en Marbella”.

La diputada también apuntó contra Axel Kicillof: “El gobernador no puede desconocer que su jefe de gabinete en plena campaña no estaba, no puede no saber que estaba con dos semanas de vacaciones en ese lugar, entonces, también tiene que rendir cuentas, explicar, e iremos con esta denuncia específica en la justicia y por supuesto, también pidiendo que den explicaciones los funcionarios que tienen que ver con Martín Insaurralde”.

Y agregó que "la crisis de la Argentina mucho tiene que ver con los casos como el de 'Chocolate' Rigau o los contratos del Banco Nación, donde se han robado miles de millones; la causa de los cuadernos muestra cómo se robó durante años y, por eso, insistimos en que el kirchnerismo tiene que desaparecer como ideología”.