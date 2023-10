'Yategate' y fotos: ¿quién es Sofía Clérici?

La modelo argentina Sofía Clérici y el exjefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, tuvieron un romance de alto perfil mientras disfrutaban de unas lujosas vacaciones en un yate en la hermosa costa de Marbella, España. Las redes sociales estallaron después de que Clérici compartiera varias imágenes de su escapada junto a Insaurralde, así como un video íntimo que rápidamente se volvió viral.

El pasado sábado se desató una fuerte polémica al conocerse que Martín Insaurralde se tomó unas vacaciones en Marbella en plena campaña electoral. El lujoso descanso, cuya fecha exacta aún no se ha esclarecido, incluyó el alquiler de un yate y la entrega de costosos regalos de marcas de renombre a su compañera de viaje. Todo esto aconteció en medio de la grave crisis económica que afecta al país y a escasos días de las elecciones presidenciales.

La noticia sobre el viaje del ahora ex jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires se hizo pública cuando Sofía Clerici, quien lo acompañó, compartió historias en su cuenta de Instagram. Sin embargo, después de que estallara la controversia, esas historias fueron eliminadas y acompañadas por un mensaje que rezaba: "No dejan vivir en paz. Qué mal está la gente".

MARTÍN INSAURRALDE Y SOFÍA CLÉRICI | CAPTURA INSTAGRAM: @MINSAURRALDE_ Y @SOFIACLERICIOK

Ver también: Sofía Clerici habló en sus redes sociales sobre el escándalo con Insaurralde

La modelo es oriunda de San Nicolás, Buenos Aires, saltó a la fama en 2012 por su participación en el programa "Animales Sueltos" junto a Alejandro Fantino y Miriam Lanzoni. Poco después, comenzó a trabajar con la revista Playboy y se convirtió en portada de la icónica marca.

Esta no es la primera vez que Clérici se ve involucrada en asuntos políticos. En 2007, se filtraron chats íntimos que la vinculaban a Daniel Scioli, entonces gobernador bonaerense, quien estaba en una relación con Gisela Berger en ese momento. La revelación de los chats provocó un escándalo que culminó en la separación de Scioli de su pareja, en medio de noticias sobre un posible embarazo y un supuesto pedido de aborto.

SOFÍA CLÉRICI BLANQUEÓ SU ROMANCE CON MARTÍN INSAURRALDE. (CAPTURA: REDES)

Posteriormente, la modelo intentó despegarse de la noticia del embarazo en el programa Combate (El Nueve), y dijo: "Esta chica salió a decir lo que le estaba pasando a ella, el estado que tenía ella. Después de lo que ella confesó, muchos me preguntaron si yo sabía. Yo no sabía y no tenía idea de su estado".

En su momento, se había dicho que los chats podrían ser por la marca de lencería de Sofía, pero ella lo desmintió: "¿Quién lo dijo eso? Yo no. O sea hablamos del tema, pero los chats son claros, estamos grandes...". De todas formas, negó haber tenido relaciones sexuales con él.

SOFÍA CLÉRICI BLANQUEÓ SU ROMANCE CON MARTÍN INSAURRALDE. (CAPTURA: REDES)

En la actualidad, la morocha continúa su carrera como modelo y empresaria. Ofrece una línea de lencería erótica a través de su sitio web, con precios que oscilan entre los $3.000 y más de $35.000. Además, ha incursionado en la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans bajo el nombre "Miss Playboy Tattoo Argentina," donde ofrece contenido erótico a sus suscriptores por un valor de 40 dólares.

Con más de 2.200.000 seguidores en su cuenta de Instagram, Clérici disfruta de una gran popularidad en las redes sociales, donde sus publicaciones generan numerosos likes y comentarios.

El video de Sofía Clérici y Martín Insaurralde en una cama

La modelo hizo pública, en una de sus historias en redes sociales, su relación amorosa con el exfuncionario bonaerense, en medio de una apasionada escena romántica en una cama.