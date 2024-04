La desopilante salida de Migue Granados a un tuit de Alberto Samid

El cruce menos pensando se dio en redes sociales en el marco de la marcha en favor de la universidad pública. La encrucijada ocurrió en X (Twitter), entre el empresario cárnico Alberto Samid (76) y el animador Migue Granados (37).

Samid, un usuario muy activo y participativo en la plataforma, tiene más de 85 mil seguidores y aprovecha ese caudal de gente para expresar su pensamiento sobre el mundo, la vida y el gobierno de Javier Milei.

En este marco, y lejos de los medios tradicionales, Samid quiere volver a los micrófonos, pero los medios de comunicación están en otra. Por eso, aprovechó su cuenta de X y le pegó a Miguel Granado para que lo invite a su canal de streaming.

"En este país hay lugar para todos. Para los que nos expresamos a favor de la educación pública, para los que se expresan en contra y para Migue Granados", posteó en su cuenta.

Aunque, esto no quedó ahí. Porque el creador del canal de streaming Olga, Migue Granados, le respondió de manera desopilante al tuit de Alberto Samid. "Escuchame sachet de semen devenido en lechuza lesbiana, a mi porfa no me nombres más. Saludos", publicó.

Pese a lo anterior, Granados redobló la apuesta y subió una captura con todos los reclamos de Samid en este último tiempo. Migue le dijo al empresario: "Obsesionada estás".