La diputada nacional de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal afirmó que se está "preparando" para ser candidata a presidente en las elecciones del año próximo, aunque aclaró que su postulación "no está por delante del proyecto".

"Ya he dicho públicamente que me gustaría ser presidenta. Siento que después de haber gobernado la provincia de Buenos Aires 4 años, después de haber sido vicejefa de Gobierno en la Ciudad junto a Mauricio Macri, de estar en áreas donde siempre hubo emergencias y problemas complejos. Después de todo eso, siento que mi próxima parada me gustaría que fuera ahí", señaló Vidal.

En diálogo con el programa "Contacto Digital" de radio Rivadavia, la funcionaria destacó: "Estoy recorriendo todo el país y estoy preparándome para eso".

"Mi candidatura no está por delante del proyecto de Juntos por el Cambio. Si yo siento que puedo competir en una PASO y que estoy en condiciones de hacerlo, me voy a presentar, si no voy a poner todo eso a disposición de que sea la mejor discusión interna", sostuvo.

Vidal cuenta con el apoyo de Mauricio Macri.

En ese marco, la exgobernadora bonaerense indicó que "lo más importante no es que María Eugenia Vidal sea presidenta el año que viene, si no que Juntos por el Cambio gane la elección".

"Estoy convencida de que no hay un presidente o presidenta que sola pueda sacar la Argentina adelante. Acá se necesita una generación de dirigentes comprometidos", argumentó.

En otro tramo de la entrevista, la diputada nacional afirmó que el gobierno de Alberto Fernández "no baja la inflación porque hace tres años que gobierna y nunca tuvo un plan para hacerlo".

"Durante nuestro gobierno hicimos algunas reformas. Estábamos en un escalón por debajo de la inflación de este gobierno. Las reformas que hicimos iban en ese sentido, pero no se hicieron todas juntas de una sola vez", puntualizó.

Además, la dirigente de Juntos por el Cambio afirmó que la Argentina atraviesa una situación en la que "no gobierna nadie" y emitió duras críticas contra el ministro de Economía, Sergio Massa.

"El único que esta gestionando es Sergio Massa, y lo está haciendo para llegar a la próxima elección. Yo lo llamo el plan llegar", disparó.

Finalmente, Vidal se metió en la interna del Frente de Todos: "Hace un año atrás estaban todos juntos en un escenario pidiendo el voto de la gente".