Un sector de La Libertad Avanza rechazó la idea de fraude y reafirmó su unidad

Desde La Libertad Avanza (LLA) pronunciaron que "no hay fractura en la interna" y que "siguen más unidos con nunca", a pesar de las diferencias que existen entre los legisladores electos del partido, producto de la alianza entre Javier Milei y Mauricio Macri. Así lo manifestó en el programa Metaverso, de Ciudadano.News, la referente de la LLA en la provincia de Corrientes, Andrea Codello.

"La Libertad Avanza sigue totalmente firme. Sirvió entrar con la lista de Javier que fue el gran elector, lo tenemos que reconocer. Lo digo porque fui candidata, si no hubiera estado Javier en la boleta, seguramente muchos no hubieran podido haber accedido al sufragio. Entonces ese ego, de repente, te hace decir, ´bueno, ahora que estoy adentro, puedo decir esto me gusta o no me gusta´", expresó.

Además, añadió: "En definitiva, son pocos, la inmensa mayoría y en mi caso, te puedo hablar específicamente de Corrientes, que fue uno de los que, supuestamente, uno de los diputados electos que había formado, donde se iban, es absolutamente falso. Nosotros estamos absolutamente coaccionados, trabajando para que Javier sea el próximo presidente".

Tras la masiva marcha de libertarios de este domingo contra el Gobierno, quienes denunciaron el supuesto fraude electoral que ocurrió en las elecciones generales, Codello sostuvo que "no fraude, sino que hubo desconocimiento sobre cómo llenar las actas".

"En Corrientes, tanto el día de la elección, cuando abrimos las urnas, como en el escrutinio final, no es que hubo fraude, lamentablemente las autoridades de mesa no tiene idea de cómo hay que hacer. Entonces, te pasan unos tutoriales para que veas, y seamos serios, no se puede poner la democracia Argentina a en manos de personas que no están capacitadas para poder cumplir con total conocimiento en proceso electoral", apuntó.

"Pero no es culpa del presidente de mesa, sino del Gobierno que no le importa capacitar para defender esa democracia que tanto reclama. ¿Qué pasaba? Terminabas el proceso, varios presidentes nos sabían si tenías que volver a guardar los sobres adentro y no sabían cómo rellenar. Sobre todo en las PASO fue un desastre las planillas de escrutinio. Por lo cual, más fraude fue un desconocimiento de cómo había que llenar esas planillas", sentenció.