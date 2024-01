Un exdirector del FMI ponderó la política económica de Javier Milei

Este viernes el gobierno de Javier Milei recibirá a la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) con el objetivo de avanzar en la renegociación del acuerdo entre Argentina y el organismo financiero.

En este marco, el exdirector del FMI, Claudio Loser, fue entrevistado por Metaverso de Ciudadano.News y ponderó las reformas que está impulsando la nueva administración nacional.

"Todos los cambios de regulación que está queriendo hacer Milei son importantes. El problema es que hay demasiadas cosas que se están queriendo hacer a la vez, lo cual crea problemas", expresó el exdirector del FMI.

-¿El FMI acompañará a Javier Milei porque su gobierno no es de corte populista?

-Yo creo que sí. Esta sería la gran oportunidad de Argentina de demostrar un grado de madurez porque otros países latinoamericanos, ya sea Chile, Brasil, México, Colombia, Perú, dijeron este es nuestro programa y el fondo que nos apoye. Sin embargo, los argentinos siempre decimos ´ah, no quiero y el fondo me obliga´.

En este caso, creo que se encuentra la Argentina en una situación en ese sentido muy positivo. Porque Milei dice ´este es mi programa´ y puede haber diferencias de opinión en término de tiempos.

La parte de desregulación es muy positiva, el tema de protección a los más desfavorecidos es crucial para el fondo, pero Milei ha entendido de qué se trata. Es un tema importante porque asumir, tomar la responsabilidad de decir, esto es lo que creo que tengo que hacer y no algo que me imponen puede llevar al éxito del programa.

-¿Cuánto se fija el FMI en la cuestión social del país?

-En su momento no hablaba de la parte social, hoy sí, porque no es solamente un aspecto social y político. Es un aspecto económico de inclusión que el fondo considera crucial e insistirá en eso.

En cuanto a las medidas, siempre hago una comparación que los médicos de verdad pueden no estar de acuerdo que acá lo que tenemos es una enfermedad muy seria, hay que tratarla y el tratamiento requiere de grandes dosis y no son los más desfavorecidos los que van a sufrir. Ya que hay planes y en realidad, la que va a tener que aguantarse es la clase media, la gente de a pie normal, la gente que trabaja, que no necesariamente vive al día.

-¿Qué es más conveniente para la Argentina, respetar el acuerdo que se reformuló con Guzmán y después con Massa o ir por un acuerdo nuevo?

-Hay que dividir esto en dos partes, en términos legales, hay un contrato que dice vamos a ir dándoles plata y usted va haciendo las cosas y le vamos a reestructurar la deuda. Esto es algo que el FMI seguramente no cambiará, me llamaría mucho la atención que lo cambiara porque le está dando plazos muy importantes.

-Que vengan emisarios del FMI para el fin de semana, ya es todo una señal, ¿quiere decir que las negociaciones están avanzadas?

-No son los emisarios, son del equipo técnico que vienen a hacer el trabajo. No es una visita diplomática, sino que vienen los carpinteros e ingenieros del fondo a trabajar, y creo que ya esto directamente es armar el programa para el 2024.

-¿Cómo será el 2024 para Argentina en términos de desembolsos?

-En este momento tiene aproximadamente unos 8 mil millones de dólares que hay que reestructurar 9 mil. Eso lo terminarán haciendo, pueden agregarle por el lado de lo que se llama la facilidad de resiliencia y se les puede agregar 1.500 millones en términos.

Es una facilidad muy especial, que no es una donación, pero es prácticamente atraso de interés. No creo que haya un aumento en la cantidad de plata, si puede ser es que adelantan algo de dinero para pasar el invierno. Estos próximos meses es pasar el verano hasta llegar al otoño y la época de cosecha, todo eso va a ayudar.