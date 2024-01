¿Qué puede suceder con la medida cautelar que frenó la reforma laboral?

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo suspendió la reforma laboral incluida en el mega DNU de Javier Milei, a través de dos medidas cautelares dispuestas en sendas presentaciones de la Confederación Federal del Trabajo (CGT) y de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).

Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, opinó al respecto en el programa Metaverso, de Ciudadano News, y consideró la intervención judicial como un “acto de racionabilidad”.

“Que la Cámara laboral haya dicho que hasta que esto no se discuta si es constitucional o no, queda suspendido, creo que fue un acto de racionabilidad, pero también de valentía de los jueces laborales, porque no es algo que sea sencillo”, se explayó el letrado.

- ¿Qué pasa si esto pasa al fuero Contencioso Administrativo?

-Puede ocurrir, pero no debería, porque en lo que respecta a la materia la competencia es laboral, son leyes laborales y la Justicia del Trabajo es la que debe resolver. Sin embargo, aun si se considera que la Justicia laboral es incompetente, la medida cautelar es válida y eficaz, la propia ley de medidas cautelares establece que un juez competente puede dictar una medida cautelar y luego que el expediente actúe como corresponda, pero tanto para revisar la medida cautelar como para determinar la competencia definitiva sobre el tema quien debe resolver es la Corte Suprema de Justicia de la Nación

- El DNU está suspendido por la medida cautelar, ¿esa cautelar ante una apelación se cae o tiene lugar hasta que la apelación en una segunda cámara tenga un fallo que desmienta esa cautelar?

-El DNU está suspendido, rigió entre el 29 de diciembre y ayer. En el capítulo laboral, el artículo 4 del DNU, está suspendido, no tiene ninguna vigencia ni aplicación posible porque la justicia suspendió los efectos de la instancia de ese decreto hasta tanto se resuelva la acción de fondo.

- ¿Cuánto tiempo puede pasar para que esto tenga una resolución?

-Hay dos caminos, uno, que el propio Congreso nacional defina que este decreto es inválido, lo rechace y se acaba la discusión del decreto como tal, ya ni siquiera hace falta que el caso siga en lo superior. Si el Congreso lo ratifica, ahí el Gobierno va a tener argumentos para plantear que esta medida cautelar no tiene sentido porque algunos de los argumentos que había invocado no era que no había necesidad y urgencia y ya el Congreso lo ratificó y ahí la Cámara laboral va a tener que decir yo no solo lo considero inválido momentáneamente por las cuestiones de forma, también por lo que reformó entonces ahí se abrirá otra discusión. Y suponiendo que eso no ocurra y que la Corte lo trate, su propia jurisprudencia determinaría que ni siquiera revisaría una medida cautelar si no fuera una sentencia de fondo. La Comisión Bicameral que debe resolver si es válido o no el DNU, dictaminar primero, puede hacerlo en enero, pero las sesiones extraordinarias no fueron convocadas para revisar el DNU, por tanto, en principio sería en marzo, salvo que se convoque a extraordinarias para febrero, y se incorporen los elementos del DNU en el temario, si no queda para marzo.

- ¿No entiendo cuál es el beneficio para los trabajadores o lo que busca reformar el DNU, para que haya más empleo formal y que los trabajadores dejen de tener sueldos miserables?

-Parafraseando al economista Ricardo López Murphy cuando le preguntaron sobre las medidas anunciadas, él dijo es estremecedor, alguien que ha intentado llevar adelante un aporte con características similares, y tomo ese concepto porque realmente lo que se intentó a través del DNU en material laboral solo se mostró comparable a lo que hizo la dictadura militar en 1976 con una gran reforma en la Ley de Contrato de Trabajo y en lo económico es indudable, lanza a la pobreza a millones de personas que aun teniendo trabajo formal, no le alcanzará ni siquiera para tener una vida para sobrevivir.