Tras la derrota de JxC, Melconian puso a disposición su plan económico para el próximo presidente

Una transformación integral de la macroeconomía que incluya, además, reformas en lo fiscal, impositivo, laboral y en la coparticipación: el paquete de medidas que Carlos Melconian preparaba para ejecutar a partir del 10 de diciembre si Patricia Bullrich ganaba las elecciones 2023, ahora fue puesto a disposición de Javier Milei y Sergio Massa, los candidatos que definirán la Presidencia el 19 de noviembre.

En un documento publicado por la Fundación Mediterránea, en la cual Melconian es referencia junto a otros profesionales que asesoraban económicamente a Juntos por el Cambio, proponen poner “a disposición del próximo presidente de la Nación" un "ambicioso proyecto, en el que reunimos a los mejores especialistas en economía y reforma del Estado, ha sido un logro significativo en nuestra contribución hacia un futuro más próspero para nuestro país", destaca Ámbito.

En ese sentido, remarca que los integrantes de la fundación "hemos tenido el privilegio de contar con la experiencia y dedicación de destacados profesionales, en el campo de la economía y la administración pública. Se han logrado objetivos significativos en el diseño de propuestas de reformas que aspiran a contribuir al crecimiento sostenible y al bienestar de nuestra Nación".

Posteriormente, enumeran los 12 puntos que desarrolla el programa económico: "Macroeconomía, reforma fiscal, reforma impositiva, reforma laboral, gestión de la energía, planes sociales, reforma del Estado (Modernización), integración económica al mundo, políticas sectoriales y regionales en bienes y servicios, reformas al Federalismo y la relación Nación Provincias, reforma previsional y desregulación".

Para concluir, el texto plantea que "nuestra entidad continúa trabajando con el compromiso y la dedicación permanente que nos ha caracterizado a lo largo de 46 años. Seguimos, como siempre, comprometidos con nuestro aporte al futuro de la Argentina, impulsando políticas y proyectos que beneficien a la sociedad en su conjunto".

Dolarización: los cruces entre Melconian y Milei

Los cruces entre Carlos Melconian y Javier Milei fueron permanentes durante la campaña presidencial, especialmente por el debate en torno a la dolarización.

En septiembre, el candidato ultraderechista se hizo eco de un recorte -sacado de contexto- de una entrevista televisiva al principal aliado económico de Patricia Bullrich, donde habría dicho "la dolarización debe ser ordenada".

Sin embargo, en el reportaje, Melconian había considerado que discutir la implementación de la moneda estadounidense es "honestamente, perdemos el tiempo porque además no resuelve los problemas".

Fue en ese marco que Javier Milei escribió en su cuenta de X (Twitter) contra Carlos Melconian: "Y un día te tomás el laburo de hacer las cuentas como corresponde y te das cuenta que es posible... Otro que ha sido derrotado... VIVA LA LIBERTAD CARAJO".

El ex director del Banco Nación -durante la gestión de Mauricio Macri-, inició ironizando el video ironizando: "Querido Javier, un gusto hablar contigo. Veo que has venido al debate". Luego, opinó: "Te confundís, alguien te dijo o vio la palabra 'dolarización' en una nota y te zambulliste".

"Quiero insistirte por enésima vez, no es por las cuentas bien o mal, o todas esas cosas que estás diciendo. Me invitás a comer fideos con tuco, voy y no tenés ni fideo ni tuco", ejemplificó y le pidió que "no engrupa a la gente. No se puede dolarizar. Eso es lo que vengo diciendo hace mucho tiempo".

Finalmente, el economista de Juntos por el Cambio afirmó que "la dolarización o la bimonetariedad es un pedacito de un programa y de un plan. ¿Cuál es un programa y tu plan?".