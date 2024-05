El Gobierno cuestionó el paro y a la CGT: "Los fundamentalistas del atraso"

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un paro general para este jueves. La medida afectará a diversas áreas productivas del país y será un gran dolor de cabeza para el Gobierno nacional. Por esto, el vocero del Gobierno nacional, Manuel Adorni arremetió contra la cita y tildó a la CGT como "los fundamentalistas del atraso".

“En cuatro meses, dos paros de la CGT, dos paros de colectivos, dos paros docentes, un paro de trenes, un paro de aeronáuticos y más de cien marchas e intentos de piquetes. En 4 años de gobierno de Alberto Fernández tuvo cero paros”, expresó el vocero presidencial.

En conferencia de prensa, el funcionario precisó que, el paro del jueves 9 de mayo,"solo paran los fundamentalistas del atraso, los que quieren seguir haciendo de la Argentina un camino de la servidumbre”.



“A quienes piensan extorsionar a los argentinos para volver al poder, esta administración les informa que solo van a ganarse el desprecio de todos aquellos que mañana quieren y necesitan ir a trabajar", sumó.

"El que no trabaja, no cobra"

Manuel Adorni fue contundente y declaró que "quien no va a trabajar no cobra”. “A los empleados que paren se les descontará (la jornada) de sus haberes, quien no va a trabajar, no cobra. Las organizaciones que participen de la marcha deberán afrontar los gastos que esto ocasione”, avisó.

"A los trabajadores estatales que paren se les descuenta el día", apuntó.

Finalmente, el portavoz de la Administración Milei remarcó que "está habilitada la línea 134 para denunciar extorsiones" para adherir a la protesta.