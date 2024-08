Tamara Bezares: "Vetar sería algo contradictorio e ilógico"

En la conferencia matutina del vocero presidencial, Manuel Adorni nombró el proyecto aprobado de la fórmula de movilidad jubilatoria y rarificó la posición del presidente Javier Milei que "el veto va a ser total. No hay ningún tipo de negociación. La decisión está tomada".

En las últimas horas, se había especulado sobre una negociación entre partes para acordar cambios. Pero las palabras de Adorni fueron determinantes y la iniciativa será vetada por el Gobierno nacional. En este contexto, el programa Sin Verso de Ciudadano.News entrevistó a Tamara Bezares, abogada laboralista y comunicadora previsional y social.

"La ley que se votó hay una cuestión base que es la movilidad jubilatoria por IPC todos los meses. Eso está establecido en el propio decreto del Presidente. O sea que vetar esto sería algo contradictorio e ilógico", apuntó.

Además, agregó: "Si vos mismo sacaste un decreto, donde el índice de inflación marcaba con dos meses de rezago, que iban a aumentar las jubilaciones. Mariano de los Heros se sentó en el Congreso y reconoció que a los jubilados había que darles 7,2%, estaba avalado por el propio director de Anses".

El director de ANSES, Mariano de los Heros, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Respecto del 7,2%, la abogada laboralista explicó que "son esos puntitos que faltaron en el reconocimiento del empalme cuando se cambió la fórmula de movilidad jubilatoria con la inflación de enero, que era de 20,6% y solo se les reconoció 12,5%".

Posición del Gobierno

El argumento del Gobierno nacional para vetar la medida es porque "implica un aumento de la deuda de US$370.000 millones". Además, el Presidente calculó que representa un incremento del costo equivalente "al 1,2% del Producto Bruto Interno (PBI)".

Javier Milei en la Bolsa de Comercio.

Sobre esto, Tamara Bezares expresó que "lo pueden pagar con el superávit primario de este trimestre"."Cómo van a repartir el dinero es la pregunta, no si van a desestabilizar las cuentas del Gobierno o no, con esto hay manera de pagarlo. Cuando habla el Presidente de que es una ilegalidad lo que hicieron los legisladores, la verdad no es una ilegalidad, siguió el procedimiento para la sanción", sostuvo.

Finalmente, expuso: "No quieren pagar a los jubilados el retraso que tienen, en todos los gobiernos. Pero esta gestión presidencial en particular, se comprometió con los adultos mayores a cambiarle un poquitito la vida. Porque el proyecto no mejora la situación de los jubilados, pero estarían mejor que están ahora con un índice de inflación que todos los meses te va aumentando un 4%".