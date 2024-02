"Somos una de las provincias más perjudicadas por el sistema de coparticipación"

El gobernador de Chubut, Ignacio Nacho Torres, recibió este sábado el respaldo del resto de las provincias patagónicas (y de buen parte del país) a su decisión de demandar al Gobierno nacional y cortar este miércoles el suministro de gas y petróleo al resto del país, como reclamo por el descuento del 33% de coparticipación que le realizaron desde la Nación, por una deuda que contrajo el anterior gobernador, Mariano Arcioni.

Edith Terenzi, senadora nacional por Chubut, habló en el programa Metaverso, de Ciudadano.News, y manifestó su preocupación: “Creemos que Chubut es a la primera provincia que le sucede, pero nos imaginamos que le puede suceder a muchas más provincias argentinas y eso también tiene que ver con el acompañamiento que ha tenido el gobernador Torres de todos los gobernadores del país”.

“Chubut tiene una participación muy grande en la riqueza de este país, aunque somos unas de las provincias más perjudicadas en el sistema de coparticipación, nosotros enviamos 100 a la nación y recibimos 40. Entonces, esos 40 que recibimos los defendemos con uñas y dientes”, argumentó Terenzi.

—¿Cree como el gobernador que esto está directamente relacionado con la cautelar con los fondos para el transporte?

—Creo que también es parte de la forma de hacer política que tiene el presidente de la nación, cuando retiraron del recinto de Diputados la Ley Ómnibus, el ministro Caputo dijo no le vamos a mandar más fondos a las provincias y después lo reforzó, el mensaje del presidente dijo los voy a dejar sin un peso y eso es lo que viene sucediendo.

—¿Qué tan legal es la medida que también tomó Torres de decir no va a salir petróleo ni gas de la provincia si el Ministerio de Economía de la nación insiste con retener la mitad de la coparticipación?

—Lo estamos planteando como la defensa de nuestros recursos, cuando hablamos de coparticipación y de regalías hidrocarburíferas estamos hablando del petróleo en nuestra provincia que vive, de lo que genera, nosotros no recibimos ATN ni vivimos del estado nacional. Después de la reforma del’94 de la Constitución Nacional los recursos naturales son de dominio provincial, nosotros vamos a defender nuestros recursos no solamente los que ya están ejecutados que son la coparticipación y las regalías, sino el recurso que tenemos bajo nuestro suelo que es el petróleo. El presupuesto de la provincia de Chubut está dividido en tercios, tenemos un tercio de coparticipación federal de impuestos, un tercio de regalías petroleras e hidrocarburíferas y el tercio restante son recursos propios. Esta provincia no derrocha plata en recitales y estadios gigantescos de fútbol, esta provincia está tratando a través del gobierno de Ignacio Torres de salir adelante porque tiene todos los recursos para hacerlo.

—¿Mañana hay conferencia de prensa de los gobernadores del sur?

—Mañana hay una conferencia de prensa en el Senado de todos los gobernadores patagónicos, esta tarde el gobernador convocó a una sesión extraordinaria de la Legislatura de la provincia de Chubut y le va a explicar a los ciudadanos cuál es el origen de esta lucha, de este pleito que estamos teniendo con nación y el 7 de marzo, ya estaba previsto y supongo será mucho más importante aún, un encuentro de todos gobernadores, legisladores nacionales patagónicos, que será en Puerto Madryn donde ahí también seguramente vamos a tratar este tema porque estamos agenda otra temática, pero supongo este tema también estará en estas charlas.

—¿Qué tan cierto es esto de que los gobernadores patagónicos buscan crear una empresa energética?

—Es un proyecto que viene desde hace tiempo y tenemos prevista una agenda para el 7 de marzo con todos los legisladores y gobernadores patagónicos y venimos planeando desde hace muchos años. Nosotros generamos gran parte de la energía que va al norte del país, también el tema petróleo y demás, tenemos esa coincidencia con las provincias patagónicas y encontramos un grupo de gobernadores que lo van a llevar adelante por primera vez en mucho tiempo.