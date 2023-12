Sesiones extraordinarias: el PRO apoyará a Javier Milei en el Congreso

Tras la convocatoria del Gobierno a sesiones extraordinarias, la diputada nacional del PRO, Patricia Vásquez, analizó en el programa Metaverso, de Ciudadano.News, los puntos más destacados que tratará el Congreso hasta el 31 de enero del 2024. Entre los proyectos están la reforma de las funciones del Estado; la reforma de Impuestos a Ingresos Personales; la autorización para Viajes Presidenciales en 2024; los convenios para eliminar la Doble Imposición con Japón, Luxemburgo y China; y la implementación de la Boleta Única de Papel en elecciones.

Ante la diversidad de proyectos que deberán tratar los legisladores, la legisladora del PRO defendió la postura del presidente Javier Milei de tratar diferentes temáticas en el Congreso y remarcó que "quiero recordar cuántos DNU hubo durante los gobiernos anteriores, que realmente no eran necesarios. Así que, hoy, en esta coyuntura sí es necesario tratar una diversidad muy grande de temas. Pero con una visión de una cultura diferente que vaya camino a toda la desregulación posible", apuntó.

Sobre el proyecto que busca la implementación de la Boleta Única de Papel en las elecciones, Vásquez respondió que "el tema de la boleta única papel es un escándalo para los argentinos con el costo que tiene en una elección. "Ya lo padecimos en varias elecciones durante este año, en el 2021 y para atrás y amerita que demos un golpe de timón en todos los temas al mismo tiempo, estoy de acuerdo", sostuvo.

Hasta el momento la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo no está conformada y la misma estará integrada por ocho senadores y ocho diputados. Este espacio se encarga de analizar los decretos de Necesidad y Urgencia del Ejecutivo para emitir un dictamen sobre su validez. En esta línea, Vásquez lamentó no haber podido integrar la comisión. Aunque, adelantó que uno de los legisladores de Juntos por el Cambio sería Hernán Lombardi.

"En este momento se está conformando la comisión. Lamentablemente, no la integro, aunque la pedí. Pero quedó Hernán Lombardi y todavía está conformándose. No tengo todos los nombres, si puedo decir que es la comisión de permanencia. Seguramente, va a tener actividad esta semana y más allá de que el DNU no está incluido en la temática de sesiones extraordinarias", cerró.