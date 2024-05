Milei no irá a la Feria del Libro y hubo cruces por supuestas amenazas

El presidente Javier Milei decidió suspender su participación en la Feria del Libro, programada para el 12 de mayo, donde tenía previsto presentar su obra Capitalismo, Socialismo y la trampa Neoclásica junto al diputado nacional José Luis Espert.

El Presidente aseguró este miércoles que decidió cambiar el lugar para hacer el evento porque durante las negociaciones con las autoridades de la Feria se encontraron con una fuerte hostilidad hacia su persona.

En una entrevista en radio El Observador con Luis Majul y Esteban Trebucq, Milei expresó su preocupación por la hostilidad percibida, calificándola como un posible intento de sabotaje similar a lo que él denominó "estilo kirchnerista" y advirtió sobre amenazas recibidas que considera impropias de un ambiente cultural.

Ante esta situación, el Presidente decidió no exponerse a posibles bloqueos y cambiar el lugar del evento.

“Nos hace sospechar que hay un tema de sabotear la presentación y hacerlo al estilo kirchnerista, de modo violento”, aseguró el primer mandatario.

“Nos han amenazado con que nos van a hacer cosas, un tipo de comportamiento impropio de la cultura y no podemos exponernos a que nos hagan un bloqueo”, detalló Milei.

La otra campana

En tanto, miembros de la organización de la Feria del Libro respondieron a la cancelación de la participación de Milei con una declaración contundente.

Alejandro Vaccaro, presidente de la Fundación El Libro, la entidad que organiza el evento literario, expresó su sorpresa ante el anuncio repentino del jefe de Estado argentino, calificándolo como una "trampa".

Según Vaccaro, hasta el día anterior a la cancelación, las conversaciones entre la Presidencia y la Feria iban en buen camino, incluso detallaron los preparativos del evento, incluyendo la seguridad con la participación de la Casa Militar.

Alejandro Vaccaro en la apertura de la Feria del Libro. (Crédito Vero Bollomo / Fundación El Libro)

"Es una trampa: resulta que ahora Milei no viene porque nosotros no queremos...", afirmó Vaccaro, destacando la coordinación que se llevó a cabo con la Presidencia y la Casa Militar. Además, señaló la presencia de 25 personas involucradas en la producción, incluyendo a Mara Gorini, quien trabajaba en la producción del evento junto a Karina Milei.

“Fuimos claros, queríamos que el Presidente viniera”, dijo Vaccaro. “Pero habrán evaluado que no les convenía... hay que meter esa gente, que tiene que pagar la entrada... no es fácil”.

La Fundación se sorprendió por la manera en que ocurrieron las cosas, pero ya se veía venir la decisión: “Ayer tuvimos una reunión de Consejo y dijimos que teníamos que ratificar que queríamos que el Presidente viniera, porque si no iba a decir que somos comunistas, kirchneristas, del ERP...”, se burló Vaccaro. “Se ve que han evaluado que no les conviene y ahora dicen eso, que somos violentos, hostiles, no gente de bien como él quiere”, agregó.

El jueves 25, en la apertura de la Feria del Libro, hubo muchas críticas a las políticas del Gobierno. Se subrayó la ausencia de los tradicionales stands de Nación en el evento y también se apuntó a resoluciones vinculadas a la cultura y al sector del libro.

“No al cierre del Fondo Nacional de las Artes, no al cierre del Instituto Nacional del Teatro, no al desguace del Instituto Nacional de Cine (INCAA)”, dijo entonces Vaccaro, quien de arranque planteó: “Concurrir a la Feria, este año, representa un acto de rebeldía y de resistencia”.