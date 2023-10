“Sergio Massa ganó porque propone un peronismo versión Siglo XXI”

Pasaron las elecciones presidenciales del 22 de octubre y los resultados siguen siendo motivo de análisis. Enrique Bollati, sociólogo mendocino y analista político, conversó con el programa Metaverso, de Ciudadano.News, para entender qué ocurrió el domingo y cómo quedaron los referentes de cara a la segunda vuelta.

Sergio Massa y Javier Milei definirán en segunda vuelta al próximo presidente, mientras que Juntos por el Cambio, con Patricia Bullrich, sufrió una dura derrota.

“Milei se clava en 30% porque los votantes que no acudieron en las PASO no lo eligieron. Por otro lado, los nuevos votantes que se agregaron se volcaron masivamente hacia la Unión por la Patria y la que no obtuvo nuevos votos fue Patricia Bullrich”, detalló Bollati.

“En una primera lectura, es evidente que lo que se dio en llamar ‘la grieta’ desde el 2015 o un poquito antes, kirchnerismo-antikirchnerismo, dejó de ser tener sentido, no fue atractivo para la población. Entonces, a Patricia Bullrich, quien basó su campaña en el antikirchnerismo, no le fue bien. Salvo Wado de Pedro o algún otro, no hay funcionario kirchnerista en el Gobierno, Cristina no estaba en la boleta. O sea, ¿contra quién estamos peleando, contra fantasmas? La gente está preocupada por la inflación, hacer un discurso centrado en el antikircherismo fue un error”, sumó el especialista.

-¿Qué hizo Sergio Massa para posicionarse como el primero?

-Hizo la mejor de las campañas. Bullrich tuvo un montón de traspiés, la tiraron para abajo en el partido, Mauricio Macri la tiró para abajo. La mejor opción que tenía Juntos por el Cambio para pelear estas elecciones era Horacio Rodríguez Larreta, un tipo más abierto, con más contactos, pero Macri decidió bancar a Bullrich en contra Rodríguez Larreta. Primero la pone a Pato, ella empieza a hablar y tiene errores fuertes porque desconoce muchas áreas y, sobre todo, no sabe de economía. Entonces, Macri pone a Carlos Melconian, al que luego capetean con los audios. Entonces Macri empieza a coquetar con Milei. Le serrucharon el piso a Bullrich.

-¿Y Massa?

-Massa tiene un caudal de votos grande, que se lo da Unión por la Patria, incluso mayor del que ha alcanzado ahora, pasa que muchos se han echado para atrás ante la situación económica. Massa que se mostró muy razonable, haciendo un peronismo Siglo XXI. Habla de equilibrio fiscal, como tuvo Néstor Kirchner, entonces no es un concepto que puede ser extraño al peronismo, se mostró más abierto, menos peleón y mucha gente decidió creer.

-¿Qué propuso Massa?

-Con Massa sabemos que vamos a tener, y lo ha dicho claramente, un período duro, que habrá meses duros, que costará salir, que estamos muy atados por el tema deuda, esto y lo otro, pero hay un futuro. El votante de Milei busca un cambio inmediato, o sea, dolarización y listo, mañana cambia todo, lo cual es absurdo, no se puede eliminar el problema estructural de Argentina en un rato. Implica un salto al vacío. La mayor parte de las medidas de Milei requieren que no haya Estado de derecho.

-Cuando se conocieron los resultados del escrutinio provisorio, Milei hizo hincapié de esto, ha cambiado su discurso, dijo no voy a sacar derechos, voy a sacar privilegios…

-Sí, cambió el discurso, por empezar, ya no va contra la casta, va sólo contra el kirchnerismo, o sea, ¿es anticasta o es antikirchnerismo? Cambió el eje de su campaña. Si esa postura fracasó en Juntos por el Cambio, ¿por qué podría triunfar con Milei? Es más, se largó con una que me dejó helado, vieron que habló de que estaba haciendo ofertas a la izquierda, ofreció el Ministerio de Capital Humano, que no existe, pero está dentro de su propuesta, ¿alguien miró la plataforma de Milei sobre qué es el Ministerio de Capital Humano? Incluye salud, educación, seguridad social, trabajo, ¿en serio le va a dar ese ministerio al FIT por el 3% de los votos? Baja sus banderas. Si el votante de Milei, que está convencido de la anticasta, que hay que terminar con todos los sistemas, el que se vayan todos, encuentra que está ofreciendo educación, trabajo, salud, seguridad social al FIT, ¿dónde queda la propuesta de Milei?

-¿Qué pasa con Juntos por el Cambio, se fragmenta por completo después de esta elección?

-Retomo algo que dijo Massa: la grieta se murió, y no se murió, de hecho, lo que tratan de mover los libertarios para tener contra Massa es el antikircherismo, el antiperonismo, es decir, no se murió la grieta, pero ahora sí es claro que nació una nueva grieta que es democracia - antidemocracia, ahora con resabios de la vieja grieta que venimos arrastrando desde 1810, la grieta estuvo siempre, en los últimos tiempos se había transformado, desde los ’40 fue peronismo- antiperonismo, en los últimos tiempos kirchnerismo y antikirchnerismo, ahora es distinta conceptualmente porque no implica dos fuerzas políticas, sino dos sistemas de gobierno, o sea, uno que es democrático en el cual coinciden muchos radicales, o sea, si preguntás a Julio Cobos, no va a estar con Milei. Hay una reconfiguración necesaria e imprescindible que se está pidiendo a los gritos desde gran parte de la sociedad.