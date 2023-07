Se cumplen tres años de la fiesta de Olivos

«El 14 de julio día del cumpleaños de mi querida Fabiola que convocó a una reunión con sus amigos y un brindis que no debió haberse hecho y que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho y que lamento que haya ocurrido.

Mirado en retrospectiva debía haber tenido más cuidados que evidentemente no los tuve», expresó el presidente Alberto Fernández mucho tiempo después en un acto político.

Hoy se cumplen tres años desde la celebración de la Fiesta de Olivos en plena cuarentena estricta. El recuerdo de la fotografía muestra al presidente Alberto Fernández junto a su esposa, Fabiola Yañez y otras personas festejando un cumpleaños en la residencia presidencial durante el período del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).

La polémica Fiesta de Olivos ha dejado una marca significativa en la historia reciente de Argentina y ha fortalecido la demanda de transparencia, coherencia y responsabilidad por parte de los políticos. «Hoy se cumplen 3 años de la Fiesta de Olivos.

Todos encerrados, Alberto en el cumple de Fabiola. Mintió, dijo que esa fiesta no existió, culpó a su mujer y al final pagó. La causa la cerraron con plata. Después llegaron los vacunados vip y los negocios con las vacunas. Memoria», expresó Franco Mercuriali, cronista y conductor de TN.