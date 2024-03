Rodríguez Larreta habló sobre el futuro del PRO y la fusión con La Libertad Avanza

El exJefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, expresó su desacuerdo con la idea de ceder el liderazgo del PRO al presidente Javier Milei, así como con la propuesta de "fusión" con La Libertad Avanza, impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En declaraciones periodísticas, el exprecandidato presidencial afirmó que "estoy en total desacuerdo con la idea de entregarle el PRO a Milei y con cualquier propuesta de fusión o cogobierno. No comparto esas visiones".

Al ser preguntado sobre el papel de Bullrich dentro del partido, Rodríguez Larreta opinó que "ella no debería alejarse de los valores fundamentales del PRO y evitar traicionarlos. Ella forma parte del gobierno de Milei, eso es un hecho, no una opinión. Está involucrada en esta iniciativa de fusión con La Libertad Avanza, la cual no respaldo", destacó.

Rodríguez Larreta reafirmó su defensa de los valores originales del PRO, donde "se valoraba la experiencia de gestión de los dirigentes provenientes de distintas fuerzas políticas". Además, hizo hincapié en que "el partido amarillo no respalda ni el populismo de izquierda ni de derecha".

"Cuando fundamos el partido, buscábamos cambiar Argentina sumando a personas con vocación pública, provenientes del peronismo, radicalismo y partidos de centro. Valorábamos su experiencia en la gestión. Teníamos una visión de inclusión, respeto hacia la diversidad de pensamiento, evitando la confrontación y las agresiones. Sigo creyendo en esos valores", afirmó.

"El PRO no respalda proyectos populistas, ya sea de izquierda o de derecha. No tiene relación con visiones mesiánicas o extremas", subrayó Rodríguez Larreta, distinguiendo al PRO de La Libertad Avanza, a la cual considera como un "populismo de derecha" y un "proyecto mesiánico".

En cuanto a la retórica agresiva de Milei hacia la dirigencia política opositora, Rodríguez Larreta la cuestionó duramente y la comparó con lo que antes era el programa 678 durante el kirchnerismo, afirmando que "ahora equivale al Twitter del Presidente".

"Lo vemos todos los días. Pareciera que cualquier persona con experiencia política está mal y es atacada y agraviada", señaló respecto a los ataques sistemáticos del Presidente hacia lo que él denomina la "casta política".