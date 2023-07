Rodríguez Larreta: "El 10 de diciembre concretaremos la retención cero"

El precandidato a Presidente De La Nación, Horacio Rodríguez Larreta, estuvo por Mendoza en el marco de su campaña para las elecciones presidenciales del 13 de agosto y se reunió con los dirigentes de la FEM y luego con los dirigentes del radicalismo de Cambia Mendoza.

Cuando Ciudadano News le preguntó sobre la muestra de “alivio” del Gobierno nacional por el 6% de inflación de junio, Larreta la calificó como “una muestra más de su fracaso en lo económico, en la inseguridad, en la educación, en la salud... Un fracaso del kirchnerismo por donde se mire. Y el anuncio del 6% de inflación es una muestra más de su fracaso”.

En cuanto a cómo se diferencia de Patricia Bullrich ante los mendocinos después que Cornejo le diera su apoyo a la titular del PRO, el jefe de Gobierno porteño dijo: “No hago comparaciones porque, como decía mi abuela, las comparaciones son odiosas.

De lo que sí estoy convencido es que la Argentina de la pelea, la Argentina de la violencia, la del que piensa distinto es un enemigo al que hay que matar, la de la controversia, que es lo que primó en este país en los últimos cuarenta años, nos dio los resultados que hoy vemos: inflación, inseguridad y frustración”.

“Lo que propongo es un camino diferente. En vez de pelearnos voy a la Argentina de los hechos, con acciones, resultados concretos, con gestión. Para eso hay que tener gente con experiencia, que conozca al Estado. Por eso hay que construir una mayoría que apoye un cambio profundo en los temas que he mencionado y en muchos más. Cambios que de una vez por todas se mantengan en los tiempos. Un cambio que no se mantiene en el tiempo no es cambio”, consideró.

“Yo estoy para ver cómo hacemos convenios por el vino, cómo hacemos el desarrollo de Mendoza, cómo trabajamos con la industria vitivinícola junto al Gobernador actual y con el próximo. Yo creo en eso, no en las peleas. Nunca van a encontrar una declaración mía ni una crítica personal con un agravio o con un insulto para nadie de Juntos por el Cambio, por más que alguno lo haga conmigo. Yo no lo hago porque no creo en eso”.

Su visión de Mendoza

Acerca de su compromiso con la economía mendocina, la vitivinicultura y obras como Portezuelo del Viento, Rodríguez Larreta dijo: “Vengo a escuchar y aprender, como en la reunión con la FEM (Federación Económica de Mendoza), que agrupa a empresas bien diversas, medianas, pequeñas de distintos sectores"

"Y también con los bodegueros que me contaron la dura realidad del sector, de la necesidad de tener un tipo de cambio único. Les dije que estamos trabajando en eso y que esta provincia tiene un enorme potencial. Por eso anuncio acá que vamos a potenciar el campo y las empresas alimenticias y el 10 de diciembre concretaremos la retención cero”.

“También es importante que encontremos variantes de generación de energía, lo que está trabado ahora por el Presidente de la Nación. Necesitamos más energía para el país y la provincia", expresó el precandidato a presidente de la nación.

"También está el proyecto de la Ruta 7 para transformarla en autovía, porque es importante todo lo que hace a la logística para las provincias más alejadas de los puertos, como Mendoza. Todo lo que hace a la logística abarata costos y hace más competitiva la producción".

"Y lo otro, en la misma línea, es mejorar el Corredor Bioceánico junto con el Paso Cristo Redentor. Todo eso es producción, exportaciones y laburo mendocino”, cerró Rodríguez Larreta.

Producción Periodística: Daniel Gallardo