Régimen Penal de Minoridad: la reforma que JxC planteará tras las PASO

Una de las grandes deudas tanto de la Justicia como de la clase política es la reforma de la Ley de Régimen Penal de la Minoridad. La misma establece que los delitos realizados por menores de 18 años sean no punibles y, desde Juntos por el Cambio, quieren derogar esa norma para reformarlo por un "sistema de responsabilidad penal juvenil".

Por esto, el programa Metaverso, de Ciudadano.News, entrevistó al diputado nacional del PRO Alberto Asseff para conocer en detalles la nueva propuesta legislativa. El legislador sostuvo que "el Estado, que parece muy grande y omnipresente, a la hora de la realidad está literalmente ausente".

"La Justicia no tiene sus sectores especializados para el tratamiento de esta problemática penal juvenil. Por esto, con un proyecto de ley integral y penal juvenil nos permitiría tener una legislación moderna. La cual nos ayudaría a dejar de pensar en que los adolescentes delincuentes tienen que ir directamente a la cárcel, sino, que tiene que tener un tratamiento especializado”, argumentó el legislador de Juntos por el Cambio.

-La propuesta es reconocer los derechos de estos menores, pero que también se sometan a un proceso ¿Van a construir una cárcel especial?

-Sí, tienen que ser instalaciones de establecimientos especializados y no cárceles comunes, ni mucho menos, tiene que haber también alguna contratación de establecimientos privados. Es fundamental, que no podemos pensar en que los retiramos y lo apartamos de la sociedad, para dejarlos ahí que sigan creciendo en su resentimiento, en sus condiciones anómicas.

-¿Es factible lograr una reinserción en la sociedad?

-No podemos tomar como parámetro el sistema penitenciario, digamos, 'ordinario', porque es un desastre, en vez de ser establecimiento para la rehabilitación de los reos, como dice la Constitución nacional, son verdaderas 'escuelas superiores del delito', así que ni hablar, no tiene comparación con lo que nosotros proponemos. Es necesario que se arme o se abra un debate sobre este tema y generalmente cuando esto ocurre, se empiezan a levantar diferentes banderas, las banderas de defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

-¿Se conocen estadísticas sobre la problemática?

-Sí, hay algunas estadísticas, habrá que ver la confiabilidad. Establecen que la proporción de delitos cometidos por la franja etaria, entre los 16 a 18 años, es el 4% de los delitos, pero calculo que tiene que ver con la falta de denuncia y una deficiente legislación. No sé si está bien o es exacta, pero no es de la dimensión que puede pasar en Centro América y en otros lugares más violentos. No tenemos, que caer que lleguen a esos extremos, sino que tenemos que hacer una política de prevención. En materia penal y en materia de seguridad, es mucho más importante la prevención que el castigo, cuando se llega al castigo es cuando se produjo el delito. Hay que prevenirlo y para eso hay que tener normas eficientes que incluso vinculan al sistema escolar.

-Dentro de la realidad que vivimos, con la inseguridad, siempre se hace hincapié en el victimario y no en las personas que ayudan a prevenir el delito ¿Dentro de su proyecto contempla a las fuerzas de seguridad?

-En el Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil que estamos estableciendo se ha previsto la parte del sector especializado de la Justicia para ser asignado a esta cuestión. Así como se ha avanzado bastante en las secretarias de familias, en los juzgados civiles, que tratan específicamente esa problemática y desde el punto de vista judicial, lo mismo el aspecto que tiene que ver con la mujer. Incluso en las comisarías ha avanzado mucho y tenemos que avanzar en la profesionalización y segmentaciones de la policía, para atender la problemática juvenil, porque no es lo mismo un policía especializado en el delito de las bandas organizadas o narcotráfico que deba intervenir en ciertas situaciones.