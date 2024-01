“Rechazamos el DNU porque contiene una reforma encubierta de nuestra Constitución”

Continúan las discusiones en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación sobre el proyecto de Ley Ómnibus que envió el Gobierno nacional al Congreso.

Si bien el presidente Javier Milei anunció que no aceptaría cambios, los funcionarios que han comparecido ante los legisladores han ido admitiendo cambios y hasta retirando artículos del proyecto, que incluye más de 600 modificaciones a leyes y reglamentaciones varias.

Sobre este debate fue entrevistada por el programa Metaverso, de Ciudadano.News, la diputada nacional Mónica Litza (UxP).

“Nosotros no vamos a acompañar la aprobación de la ley porque, a todas luces, es una ley de 880 artículos que mínimamente hubiera necesitado que pase por 25 comisiones. Toca temas muy sensibles a muchos sectores, hidrocarburos, recursos hídricos, recursos naturales, sectores como el yerbatero, el azucarero, re refieren a economías regionales, a la pesca, incluye una reforma laboral”, enumeró Litza.

“Es una Ley Ómnibus que modifica un montón de leyes y trae un montón de desprolijidades de artículos que modifican artículos que a su vez derogan, es un corte y pegue rarísimo”, detalló la legisladora del Frente Renovador.

Pero no sólo de la Ley Ómnibus debe ocuparse el Congreso, como detalló la diputada: “Tenemos otro tema que tratar que es el DNU, que es una reforma encubierta de nuestra Constitución nacional. Tiene 330 artículos que también modifican un sinnúmero de leyes, entonces es imposible, en tiempos tan acotados, evidentemente no hay una voluntad de debatir, de ir al fondo, esto es a todo o nada, como vinieron diciendo en la campaña. Pero la campaña ya terminó, hace un mes que están gobernando, entonces lo que pedimos es la presencia del ministro de Economía (Luis Caputo), porque acá se está modificando la matriz económica de la Argentina”.

En esa línea, Litza enfatizó que el peronismo va a hacer “todo lo posible” para rechazar el DNU. “El presidente de la Cámara, Martín Menem, no conforma la Comisión Bicameral que debe tratar el DNU, pero no lo hace, igual haremos todo lo posible con las demás fuerzas democráticas que hay en Diputados para evitar esta locura”.

-El Gobierno se escuda a la hora de justificar la magnitud de los cambios en la legitimidad de origen respecto a lo que dijo en campaña y los votos que sacó, ¿hasta qué punto esa invocación es poderosa y puede tener alguna influencia en estos tratamientos?

-Eso es mentira por dos cosas, primero, porque la legitimidad de origen de la que hablan, la legitimidad electoral, ellos hablan del 56% que los respaldó en el balotaje. Pero La Libertad Avanza, con determinado programa de propuestas de gobierno, sacó el 30% en las PASO y volvió a sacar el mismo 30% en las generales del 22 de octubre. Después se le suma el 26% que había votado a Patricia Bullrich, a otras fuerzas y que optaron en el balotaje por acompañarlo.

-Pero es legítimo ese número y todos los partidos juegan con esa regla…

-De eso no me cabe duda, es decir, el 30% votó el 22 de octubre otro programa económico y, además, hablando de la legitimidad en cuanto al programa económico, Javier Milei había dicho que se cortaba las manos antes que aumentar impuestos, entre todas las cosas que dijo, y lo primero que hace es volver a poner retenciones, cuando el gobierno anterior, el ministro Sergio Massa, las había llevado a cero para las economías regionales. En la campaña dijeron que venían con la motosierra contra la política y en realidad la motosierra la están aplicando contra la clase laburante. El programa de Gobierno está atentando contra la gente y no es lo que la gente votó.

-¿El oficialismo llegará a contar con los votos necesarios para rechazar la Ley Ómnibus? ¿Qué expectativas tiene?

-Eso no lo puedo asegurar ahora. Diputados tiene 257 miembros, nuestro bloque tiene 102 y el quórum es de 129 o sea, estamos lejos de tener quórum nosotros como bloque, habría que sumar otras voluntades, es la tarea que tenemos desde la política, es el juego de la actividad parlamentaria y legislativa. Hay otros bloques que hemos escuchado, que se están expresando, que no están de acuerdo o con el DNU o con la ley, así que, confiamos en que podamos en el tema del DNU frenarlo y con la Ley Ómnibus creo que también será complicado para el oficialismo aprobarla.

-¿El rechazo será completo a todo el proyecto?

-Sí, porque como es a todo o nada lo que plantea el Gobierno, es nada para nosotros, no estamos de acuerdo. El DNU no se puede fragmentar, entonces es por el rechazo o aprobación, nosotros vamos por el rechazo y, con la Ley Ómnibus, no tenemos la posibilidad de hacer el debate, primero porque toca un montón de sectores de la sociedad que no son escuchados, generalmente lo que se hacen con las leyes es escuchar a los actores de la sociedad.

-Sobre el DNU, todavía hay que esperar la respuesta de la Bicameral, que no está conformada, ¿cuándo sería el tiempo del Congreso de tratar este DNU, sesiones ordinarias, después del 31 de enero?

-Es un poco técnico todo, son 10 días, que faltan 6 días para que se cumpla el plazo entre que lo envió al Congreso el Poder Ejecutivo, y son 10 días para que la Comisión Bicameral se expida y si no se expide, vencido el plazo de 10 días, las cámaras pueden votar de oficio al tratamiento, sea por la aprobación como por el rechazo. Una vez cumplido ese plazo las cámaras podemos tratarlo, así que no hubiera dictamen de la Comisión Bicameral.

-¿O sea, podría ser que a partir del 19 de enero ambas cámaras traten el DNU?

-Sí, obviamente, primero, es una gran responsabilidad y deber que tenemos de tratarlo, porque si no se trata se da lo que se llama sanción ficta que queda como válido. Recordar que el DNU está vigente, entonces si no se trata continuará vigente y si se trata y lo aprueba una de las cámaras, sigue vigente, o sea para que se frene, tiene que tener rechazo de ambas cámaras. Tenemos mucha expectativa de poder frenar el DNU. La Justicia está haciendo su parte porque está permitiendo y habilitando algunos amparos de algunas acciones colectivas, como por ejemplo, la de CGT por el capítulo de la reforma laboral. Hay muchos frentes con el DNU, el Legislativo, el Judicial y también el de la gente que se está empezando a movilizar en multisectoriales, que se están formando en muchas ciudades, provincias.