PASO: sondeo que da ganadora a Bullrich frente a Rodríguez Larreta

A 12 días para celebrar las PASO, los últimos sondeos de preferencias electorales, colocan a Patricia Bullrich por arriba de Horacio Rodríguez Larreta en la interna presidencial de Juntos por el Cambio. Sin embargo, ambos dirigentes poseen una imagen negativa alta y también sufren del mismo fenómeno que los demás precandidatos.

Estos datos fueron aportados por CB Consultora Opinión Pública. Ante esto, el programa Metaverso, de Ciudadano.News, decidió dialogar con Martín Bazán, subdirector de la empresa, para conocer en detalle el último sondeo antes de las PASO del 13 de agosto.

El encuestador manifestó que “a pesar de que hay grandes volúmenes de votos casi definidos, hay un fenómeno particular sobre la imagen negativa de los precandidatos a presidente”.

“Hablando de imagen, quien lidera la imagen de los precandidatos es Bullrich con 35,9% de imagen positiva, Javier Milei con el 32,7%, Rodríguez Larreta con el 29,8% y, finamente, Sergio Massa con 29,2%. No obstante, todos los precandidatos tienen una imagen negativa superior al 50%”, expresó el subdirector de CB Consultora.

Además, agregó que “la imagen negativa es muy alta debido al descontento de la gente con la política. Tenemos imágenes negativas muy altas por cada candidato y se produce por el descontento generalizado. Lo hemos visto en elecciones provinciales, en las ausencias a los lugares de votación”, comentó Bazán.

-Hay regiones donde importa más la inflación que la inseguridad y otros donde importa más la seguridad que la inflación, ¿a qué responde este fenómeno?

-Si bien no hemos hecho estudios cualitativos a estos datos, solamente hemos analizado los datos duros y vemos que, en muchos lugares, por ejemplo, la corrupción tiene un porcentaje mucho más alto que en otros. Incluso en algunos lugares, la corrupción es considerada como una problemática mayor que la seguridad. Por eso, vemos que hay alteraciones dependiendo de cada una de las regiones y cómo impacta sobre todo en algunos fenómenos económicos y otros sociales.

- Estamos a 12 días de las PASO, ¿si la gente tuviese hoy que votar por qué frente tendería irse a la hora de elegir un precandidato?

-Si lo analizamos por frente, el frente más votado hoy con el 33% sería Juntos por el Cambio. En segundo lugar, se encuentra Unión por la Patria con el 30,4% y el tercer lugar se ubica la Libertad Avanza, de Javier Milei, con el 20,3%. Muy por debajo, se encuentra Juan Squiaretti y Florencio Randazzo con Hacemos por nuestro país, con el 4,9%, y Guillermo Moreno, con 1,7%. La izquierda se quedaría con el último lugar con el 1,5%.

- La izquierda tiene un piso de voto del 1,1% y se estaría quedando fuera de la segunda instancia electoral…

-Sí, hay que ver, entre los dos candidatos del Frente de Izquierda (FIT) estarían llegando al 1,5% y hay que ver qué termina pasando en las últimas semanas. Creo que la izquierda debería estar, entiendo que ha perdido muchos votos a manos de Milei. Hay una parte fundamentalista que votaba la izquierda, también está de acuerdo con ese discurso que propone Milei de estar en desacuerdo con la política. Hoy se les ha ido una gran mayoría hacia él y hace que el FIT no tenga los números que siempre ha tenido cercanos al 5%.

-¿Cuál es el margen de error de la encuesta y qué opinas sobre esto?

-Manejamos un margen de error de 2,5%, más menos. Entiendo que los errores en las encuestas vienen porque muchos sectores o partidos intentan manipular encuestas porque creen que eso puede favorecer a unos u a otros. Particularmente, creo esto no influencia a nadie y el votante que va a la urna y que no está muy empapado de la política, mucho no le interesa el resultado de las encuestas.