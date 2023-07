¿Cómo impactará en las reservas del BCRA el nuevo pago al FMI?

En el marco del último vencimiento para pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI) una nueva cuota, el Gobierno nacional anunció que lo hará "sin tocar las reservas en dólares del Banco Central de la República Argentina (BCRA)". El Ministerio de Economía cancelará los nuevos vencimientos, tomando nuevos créditos con otras entidades bancarias multilaterales y con un crédito puente. Esta estrategia monetaria ha sido criticada por varios economistas.

En el programa Metaverso, de Ciudadano.News, Fernando Galante, economista y asesor financiero, analizó la medida adoptada por la cartera manejada por Sergio Massa y argumentó que “por más que se busque no afectar las reservas, el tomar crédito con otra entidad bancaria también afecta a largo plazo a las cuentas del BCRA”.

“Entra un crédito de mil millones de dólares para hacer frente al pago que se debe hacer. Se está diciendo, que no están sacando un activo corriente, pero está incrementando un pasivo porque se está tomando más deuda para pagar obligaciones. En lo patrimonial, sí afecta al Banco Central”, argumentó el economista.

-¿Y cómo afecta el tema del dólar blue?

-El mercado entendía que este acuerdo iba a salir y por eso no hubo una suba muy fuerte del dólar, porque no subió mucho. Lo que pasa es que nos empezamos a enfermar de nominalidad, los números son tan grandes que nos confunden y entonces, decimos 'subió 10 pesos', pero 10 pesos ahora es menos de 2% de suba. Esta cifra es mínima para la locura y el ritmo al que suben las cosas en Argentina. En julio, arrancó el mes en 515 y te cerrará en 550. Subió menos del 7% y está subiendo menos que la inflación y que la tasa de interés de un plazo fijo. En realidad, el mercado daba por hecho que este acuerdo se iba a hacer y por eso es que no se ha tenido una situación explosiva en el dólar. Lo grave hubiera sido si no se llegaba a un acuerdo y ahí el dólar podría haber saltado a niveles mucho más elevados.

- Ahora hacemos este pago de aproximadamente 3.500 millones de dólares, pero qué puede llegar a pasar después…

-Este pago que se hará y no te afecta mucho. Porque pensemos que los precios reflejan expectativa y todo esto que estamos hablando es noticia vieja, ya que el mercado empieza a mirar hacia adelante. El próximo ítem importante que tenemos es las PASO. Esto sí puede tener un efecto en los precios porque la realidad es que vamos hacia una elección que generan mucha incertidumbre.