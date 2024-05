Advierten sobre la rebaja de aranceles para la importación de bienes

La incipiente apertura de la economía en Argentina, a través de la baja de aranceles, para la importación de bienes anunciada por Javier Milei, podría significar un riesgo para la normalización de precios luego de que se produzca una interrupción en ese proceso, advirtió el economista Luis Secco.

Así lo expresó en el programa Círculo Político, (emitido por radio CiudadanoNews 91.7, lunes a viernes de 14 a16 horas), que conducen los periodistas Enrique Villalobos, Daniel Gallardo y José Urrutia: “Tengo la postura de que más apertura económica es mejor que menos apertura económica. Pasa que en una economía tan cerrada como la de Argentina a veces el timing, el momento en el cual se toman las decisiones, es importante".

En ese sentido Secco advirtió que, "entonces quizás la reducción arancelaria viene en una situación bastante compleja, diría de todo el entramado e inversión de la Argentina con enormes caída de actividad".

"Son decisiones más llevaderas y se enfrentan más fácil en otro contexto donde la economía crece. Se tiene menos incertidumbre, todo el mundo sabe cuál es el precio de las cosas. Me parece que el gobierno está muy obsesionado con bajar la inflación rápido, no importa los costos en materia de actividad económica que eso tenga".

"Entonces nos vamos a tener que acostumbrar a que se tomen esas decisiones. Tengo una postura contraria, estoy de acuerdo con el diseño del programa, la orientación y demás pero me parece que todo lo antipático hay que hacerlo ahora, y no necesariamente pasa por abrir la economía, hay que seguir permitiendo que los precios se corrijan todo lo que se tengan que corregir, y ver dónde queda y a partir de ahí tomar decisiones", consideró.

Y añadió: "La indexación de los últimos meses, y esos saltos que hemos visto, responden a varias cuestiones. Una es el atraso anterior. Hay muchos precios de cambio atrasados, distorsionados. Segundo, el gobierno tomó otra vez la decisión, suponiendo una fuerte devaluación, pensando en que había menos sinergia en materia inflacionaria, que es la que hubo, pero digo lo siguiente, hay ejemplo notorio, el caso de las prepagas que tenían los precios más atrasados de la economía argentina, la decisión que se tomó lo congela en términos federales porque va a aumentar al igual que el IPC a diciembre del año pasado".

Esa es una mala decisión porque en definitiva está congelando una estructura de precios y todos los usuarios de prepagas, terminan pagando copagos, con menos servicios. Es un deterioro de la calidad. No es una cuestión de sensatez de la prepaga sino de la insensatez del gobierno anterior".

“Fuimos perjudicados en el gobierno anterior porque no se actualizaron los precios. Ahora las prepagas pretenden actualizar y el gobierno no los deja y vamos a seguir siendo perjudicados".

"Uno paga el servicio que tiene que pagar y vale lo que tiene que valer y no que los médicos cobren chauchas. Y no se pagan como se deben los estudios, piden turnos y tienen que esperar meses para ser atendidos. A lo que voy, siento que por un lado la cosa ajusta, ahora se tomó la decisón de postergar los aumentos de tarifa de luz y gas, mala decisión", admitió.

Respecto a lo que consideraban sobre que el Gobierno nacional iba a hacer todo el ajuste en los primeros 3 meses del año, "eso se posterga. Sería la más clara postergación y la continuidad del cepo. Entonces estamos siguiendo con una económica que pone parches por todos lados. No se terminan de corregir los desequilibrios".

"El ancla fiscal es importante pero no del todo y hay como una urgencia, tal vez política, del presidente de mostrar resultados rápidos que compromete la calidad de algo que todos los equipos económicos para la previa de la asunción de Milei. Entonces decíamos que esto es un tema en dos etapas. Etapa uno, 3 meses, cuando se corrijan todos los precios que están atrasados de la económica. Etapa dos, se lanza un programa".

"Los economistas este fin de semana, todos dijimos lo mismo. Estuvimos de acuerdo en decir, guarda que no se puede seguir así por mucho más tiempo si no se permiten esas cosas inexplícitas que son inexorables. En algún momento van a pasar y como todos sabemos que en algún momento van a pasar, nos preparamos para eso, sabemos que la inflación va a costar bajarla más adelante. Más adelante va a volver a subir".

"Entonces estamos todos con una cuestión de incertidumbre que no ayuda a estabilizar de manera más sustentable. Se entiende la preocupación de la gente que dice que no puede pagar esto, son de las cosas que en todo caso hay que poner expectativas, salir a explicar y que quede claro que lo insensato no es lo de ahora sino lo anterior", explicó.

Teniendo en cuenta que luego del anuncio de Milei lo importado llegará con una carga fiscal menor que la que aplica Argentina, Secco reflexionó: "Tenemos que pensar en dos cuestiones que son muy distintas. Una es evidente, el precio y otra es la inflación. Cuando hablan de aranceles, impuestos estamos hablando de niveles de precios, no hablamos de inflación. Inflación es cuando un bien aumenta de precio de manera sistemática y a menos que cambie sistemáticamente la estructura impositiva de los aranceles, ese precio no debería subir. Lo que está tratando de hacer el gobierno es que algunos precios, dado que se le baja ese componente impositivo, caigan. Pero la inflación no tiene que ver con eso".

"No podés ver la caída de un precio. No es lo mismo el neumático Pirelli que los neumáticos a granel que hacen en China. Y segundo es lo que comentaba con la medicina prepaga. La calidad y el tema de la inflación es otro tema. Que aumenten los precios de forma sistemática en el tiempo es un fenómeno que lo causa el gobierno, no a través de su estructura de impuestos".

"Sino a partir de lo que hace en términos fiscales y monetarios. Hay que tener en claro esa diferenciación que puede ayudar a que algunos precios caigan. Tal vez generado más competencia. Pero eso pasa una vez. Después tiene que evitar el gobierno hacer las cosas que viene haciendo porque siempre es lo que hicieron los últimos gobierno para que haya inflación".