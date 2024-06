Paro nacional docente: el motivo y la lucha de la comunidad universitaria

Se convocó a un nuevo paro nacional docente universitario para este martes 4 y el miércoles 5 de junio, ante la persistente falta de respuestas del Gobierno nacional al reclamo salarial. Por este motivo, el programa de Ciudadano.News entrevistó a Antonio Rosselló, secretario de Asuntos Sociales de Conadu, y habló de la medida y la situación de Mendoza.

"Enojarse sería poco, pero lo importante es pasar a la acción. El 18 de junio nuestra mesa ejecutiva nacional estará en Mendoza porque la rectora de la UNCuyo (Esther Sanchez) está efectuando los descuentos de los días de paro, violando las garantías constitucionales y la autonomía universitaria", comenzó diciendo el entrevistado.

"Es una denuncia que queremos hacer porque lamentablemente algunas universidades no entienden que haber salido todos juntos a la lucha no es solo por el presupuesto para pagar los servicios públicos, prestadoras de luz, gas, internet, teléfonos, etc., si no salió más de un millón de personas el 23 de abril para pedir presupuesto para todos", sumó.

Por otra parte, el secretario de la Conadu apuntó que "hoy, nuestro salario básico en el cargo testigo es de 269 mil pesos. Se ha hundido el sueldo de la docencia universitaria y preuniversitaria". "Por eso, venimos con un gran plan de lucha, donde hoy también nos movilizamos en todo el país por el 3 de junio, por el NiUnaMenos y seguimos mañana con un paro de 48 horas en las 60 universidades de todo el país", puntualizó.

El diálogo entre el Gobierno nacional y los docentes universitarios

Antonio Rosselló describió que "hemos estamos dialogando desde el 20 de enero, solo hubo aumentos unilaterales de su parte". A su vez, agregó que los docentes han perdido "según estimaciones del Gobierno, más de 60% del salario en seis meses".

"Esto no pasó bajo ningún otro Gobierno, incluido Martínez de Hoz. Es un ataque violento a la educación pública. Hemos dialogado por varias oportunidades con el subsecretario de Políticas Universitarias, con el secretario de Educación y con la ministra Pettovello, y nadie nos ha dado una respuesta del requerimiento básico de no perder contra la inflación o recuperar al menos lo perdido hasta ahora", contó.

Finalmente, el representante de los docentes universitarios pidió que "a toda la comunidad mendocina, que siga apoyando a la universidad pública, la educación pública". "Porque sin universidad no hay proceso de mejoramiento social y personal", cerró Rosselló.