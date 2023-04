Parisi: "No nos estamos preparando para ser oposición, nos estamos preparando para ser gobierno"

La fórmula de Ahora Peronismo, Omar Parisi y Lucas Ilardo, se mostró decidida de querer ganar las PASO del 11 de junio y que la Provincia vuelva a ser administrada por el peronismo tras 8 años.

Con fuertes críticas a los problemas graves que muestra Mendoza "en pobreza, desocupación, desinversión y oportunidades a las nuevas generaciones". El binomio expuso sobre ordenamiento y planificación y afirmó que es hora "de dejar de poner excusas", con lo que sucede con la macroeconomía. Porque al decir de la fórmula, "las provincias de la región están mucho mejor que Mendoza y en sostenido crecimiento, a pesar de todos los graves problemas del país".

Sobre el rol que cumplirían en el Poder Legislativo y la importancia de que esté allí Lucas Ilardo, esto expresó el precandidato a gobernador, Omar Parisi: "Por fin vamos a tener una Legislatura que funciones como debe funcionar que es con discusión, en la búsqueda de consenso y que podamos tener en definitiva una Legislatura que defienda a los mendocinos".

También agregó: "No nos estamos preparando para ser oposición, nos estamos preparando para ser gobierno. Seguramente nos va a ir bien y vamos a llevar adelante los destinos de la Provincia para cambiar el rumbo y para generar las bases para que dentro de 4 años, cuando terminemos el mandato, podamos decir 'hicimos que la provincia saliera adelante'".

Cuando se observó el origen político no peronista de Omar Parisi (ex PD), tomó la respuesta Ilardo, quien señaló con énfasis: "El general Juan Perón decía 'todos somos peronistas sólo que algunos no se han dado cuenta', yo aprovechando estas palabras soy un convencido de que hay quienes nacemos en familias peronistas y hay quienes adoptan al peronismo como un estilo de vida".

"Creo que los que eligen al peronismo lo hacen con una convicción mucho más fuertes y Omar eligió al peronismo, actúa, vive, piensa y defiende a los más humildes como un peronista por lo que estoy orgulloso de que encabece la fórmula un hombre que tiene una manera de ser que se adapta a los ideales y a la doctrina de nuestro partido", sumó el senador provincial.

Sobre los históricos intendentes peronistas, con los que no llegaron a un acuerdo ni se lanzaron como precandidatos, dijo Parisi: "Hubo muchos compañeros que por distintas circunstancias no pudieron o no quisieron. Nosotros sí queremos, sí podemos y seguramente vamos a hacer todo lo necesario para ganar las próximas elecciones".

Ilardo expresó acerca de Jorge Omar Giménez, quien acordó con Omar De Marchi: "Generalmente quien va a traicionar lo hace a escondidas, lo lamento porque al que traiciona en el peronismo le cuesta ser bien recibido".

La lista Ahora Peronismo, dentro del Frente Elegí, se presentó de cara a las próximas elecciones PASO del 11 de junio. Se enfrentará a la lista encabezada por el funcionario de Cancillería Guillermo Carmona y la diputada nacional Liliana Paponet.

Propuestas de 'Ahora Peronismo'

El precandidato a gobernador Omar Parisi, junto a su compañero de fórmula, Lucas Ilardo, comunicaron parte de la propuesta que acercarán a los mendocinos en estas elecciones.

Parisi comentó qué lo motivó a tomar la decisión de involucrarse nuevamente y fue contundente: “Sentí que en este momento de dificultades quienes tenemos vocación por lo público, y de servicio, tenemos que poner el cuerpo”.

El precandidato adelantó que viene a trabajar para mejorar la situación en la que se encuentran los mendocinos con la premisa de comprender que Mendoza necesita “gestión y a mí me obsesiona gestionar bien, lo hice como intendente, como titular del IPV y a eso me dedico y me estaba ocupando en el sector privado”, apuntó.

Rodeado de perfiles que combinan renovación y experiencia adelantó que el próximo 11 de mayo anunciará el futuro gabinete, con sus respectivas áreas y equipos, además de la presentación de los ejes para el futuro gobierno. “Los nuevos modelos de liderazgo son los que detectan y convocan a los mejores para cada tarea”, adelantó Parisi.

En relación al escenario electoral y la oportunidad que pueda dar el electorado el lujanino resaltó: “Me parece que hay que entender que en la política como en la vida hay ciclos. El peronismo va a gobernar y está más vivo que nunca. Siempre nos han subestimado".

Por último, en lo que refiere a las primarias del Frente, explicaron que el peronismo está movilizado y “estamos muy competitivos con la ruptura del Frente Cambia Mendoza le quiero transmitir a los peronistas que si trabajamos y militamos como nunca vamos a gobernar Mendoza”.

Luego acotó que “nadie quería poner la cara y hay una nueva generación de peronistas que tienen mucho para demostrar. Vengo a acompañar a esa generación que va a cambiar el rumbo de Mendoza y que nada tiene que ver con el pasado. Quiero aportar lo que sé de la gestión y de mi experiencia en lo privado”.