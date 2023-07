“Para 6 de cada 10 personas, las protestas sociales hay que resolverlas con diálogo”

Marina Acosta, directora de Comunicación de la consultora Analogías, conversó con el programa Metaverso, de Ciudadano.News, sobre el último trabajo de opinión pública respecto a las precandidaturas de cara a las PASO nacionales.

“Respecto del contexto electoral, hay empate respecto a la intención de voto entre las dos grandes coaliciones, 30% para Juntos por el Cambio y 29% para Unión para la Patria. La misma estructura de paridad se mantiene cuando preguntamos sobre la fórmula al interior de los espacios, y el precandidato Sergio Massa es el que presenta mayor intención de voto”, detalló Acosta.

Asimismo, la especialista afirmó: “Al interior de los frentes, la fórmula Sergio Massa - Agustín Rossi obtienen 28% de adhesiones, mientras que Juan Grabois se queda con el 4%. Dentro de Juntos por el Cambio, 21% votaría a Patricia Bullrich y Luis Petri, y el 12% se inclina por Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales”, y agregó: “La aparición de la fórmula de unidad dentro de la coalición oficialista ordenó mucho más el tablero”.

-¿Los resultados provinciales que se han dado influyen en la esfera nacional?

-No creemos que haya que transpolar lo que pasa en las provincias con la elección general. Además, los resultados que se presentaron en las provincias fueron bastante disímiles, en algunas ganaron los oficialismos, en otras la oposición. Sí tenemos que seguir muy de cerca el porcentaje de los indecisos, que llega al 16%. Ellos sí pueden modificar los resultados generales. También es importante cómo se dará la participación de la ciudadanía en las PASO, la concurrencia a las urnas influirá en los resultados.

-Hace tres o cuatro meses, Javier Milei era el precandidato estrella y parecía que tendríamos una elección de tercios, pero su performance en las provincias fue paupérrima y viene en baja…

-Desde el punto de vista aritmético, nunca vimos la figura de los tres tercios, siempre veíamos la presencia en este gran tablero de tres grandes actores, las dos coaliciones predominantes, históricas, las que en las últimas dos elecciones polarizaron con 88% del total de votos entre ambas en el 2019. Ese tablero se abrió y apareció el espacio de la ultraderecha, en la medición del mes pasado teníamos al espacio de Milei con 21% y ahora lo tenemos con 16%. ¿Eso significa un desplome del espacio? Todavía no lo estamos viendo, planteamos que está estancado y, en cuanto a las posibilidades que tenía de crecer, siempre veíamos que su techo y piso estaban muy parejos. Siempre creímos que ese espacio no se iba a mover más de 18%, en parte porque el fenómeno Milei estaba muy acotado a los hombres y a segmento jóvenes.

-Ustedes preguntaron sobre cuál es la manera adecuada de mantener la paz y el orden…

-Sí, después de los graves acontecimientos de Jujuy, quisimos preguntar por cómo cree la gente que tendrían que ser las respuestas a las protestas para mantener la paz social. Nos encontramos que seis de cada diez encuestados dicen que creen que las protestas y los conflictos sociales hay que resolverlos a través del diálogo.

-Respecto a devaluación o no, ¿qué dice la encuesta?

-Venimos viendo que la agenda de la derecha no cuenta con un apoyo mayoritario, porque cuando preguntamos por las políticas económicas que debería instrumentar el gobierno o el próximo gobierno, nos encontramos con que la gente no quiere una devaluación brusca, pide un programa moderado y no de shock. No hay acuerdo para subir las tarifas. Eso nos lleva a concluir que, desde hace un tiempo, la agenda de la derecha no tiene apoyo mayoritario.

-¿Eso también se ve reflejado en los porcentajes? ¿Le rinde a Massa mostrase más al medio?

-Massa tiene como característica la moderación. También venimos observando que el sistema político argentino tiene, desde hace un tiempo, un problema de representación política, es decir, que buena parte de la ciudadanía cree que, ya sea oficialismo u oposición, no atienden a sus demandas. Lo que hemos visto a partir de esa fórmula de unidad del oficialismo es un mensaje para la ciudadanía que venía viendo mucho desorden en el sistema político y lo que vio fue que hubo una cohesión interna del peronismo que permitió llegar a esa fórmula, fue una movida importante por parte del oficialismo.

- Durante muchos años nos pasamos hablando de grieta, ¿da la sensación que es un período superado?

-Me parece que una vez más, como sucede en las elecciones presidenciales y más en este momento de crisis, de un contexto tan complejo y de tanta incertidumbre social por la situación económica, vemos la disputa entre dos grandes proyectos políticos, uno más relacionado con política neoliberales y otro de políticas más distributivas que es lo que le falta al actual Gobierno. La disputa sigue estando, las identidades siguen estando muy divididas.