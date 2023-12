Motosierra: desde el PRO apoya el ajuste pero dudan si Milei podrá implementarlo

Durante su primer discurso como presidente, Javier Milei manifestó su icónica declaración sobre que “no hay plata” y fue apoyada por sus votantes durante la asunción. Sobre el plan de la motosierra, el diputado de Juntos por el Cambio, Gabriel Chumpitaz, respondió en el programa Metaverso, de Ciudadano.News, “es una estrategia comunicacional, lo de la motosierra y no creo que pueda llevarla delante de tal modo como la plantea”.

“Me parece muy bien que venga la motosierra, que se corten gastos. Pero que se corten para todos y eso de empezar a terminar con los conceptos agresivos de la casta me parece una buena opción, ¿o acaso los funcionarios del gobierno no son político, los funcionarios y diputados no son parte del sistema político? Por lo cual, hay que levantar un pie del acelerador, la campaña fue una cosa y las cuestiones comunicacionales, pero gobernar es una cosa totalmente distinta”, sostuvo.

Una vez que Milei recibió los atributos presidenciales, el mandatario decidió hablar con el pueblo y no con el Congreso. Para algunos políticos, la decisión fue un error y el representante del PRO apuntó que “es un error creer que es una simple clase política”. “Nosotros, como diputados representamos, al pueblo y no es el pueblo solo en la plaza. Hacemos política, somos representantes de los argentinos y hay muchos argentinos que nos eligieron, del mismo modo que lo eligió a Milei”, declaró.

Por lo cual, sostuvo su posición y explicó que la decisión “no es una exclusividad la representación del voto popular, no es una exclusividad del presidente y del Ejecutivo. Hay un sistema democrático, un sistema republicano, que tiene representaciones”. “Me parece que él tendría que haber hablado a la asamblea legislativa. Obviamente, también luego poder dirigirse a la explanada y hablarle a la ciudadanía, una cosa no quita la otra, se podrían haber hecho las dos acciones”, sentenció.