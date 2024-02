Moreno sobre Milei: "Nunca puede ser el único camino agravar la situación"

El peronismo puso primera y busca rearmarse tras haber perdido las elecciones presidenciales del 2023 a manos de Javier Milei. Por lo cual, Guillermo Moreno visitará la provincia de Mendoza con el objetivo de reordenar el partido, en una provincia, donde La Libertad Avanza (LLA) arrasó en los comicios electorales.

En este marco, el programa Metaverso de Ciudadano.News entrevistó a Moreno, presidente del partido Principios y Valores y polémico exsecretario de Comercio durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.

-¿Cómo está viendo la realidad nacional?

-Estoy viendo un desorden muy grande producto del agravamiento de la súper crisis que heredó el presidente Milei. Hizo un discurso de asunción, donde básicamente el diagnóstico es correcto, no hay duda que recibió la crisis más compleja desde la dictadura para acá en términos macro económicos. Se expresa en el déficit fiscal enorme que recibió y el déficit del sector externo, la generación de dólares que hace la Argentina contra la cantidad de dólares que gasta para transitar su economía período a período. Si nosotros comemos bananas y la producción de bananas del país es escasa, tenés que importar desde Ecuador. Es obvio que si comes banana, tomás café, importas productos electrónicos, etcétera, necesitas gastar dólares. Contra eso, tenés que generar dólares con tu comercio exterior y si los dólares que generás no alcanzan, también tenés un déficit del sector externo. Es un déficit fiscal enorme porque gastas más de lo que recaudas, y tenés un problema de que gastas más dólares de los que producís. Con lo cual, entender que estamos en una situación muy compleja es eso, entender, no resolver.

-¿Qué ha hecho Javier Milei?

-Milei agravó esta situación y el déficit de diciembre fue espantoso. Fue más gastador que Raúl Alfonsín en diciembre, dice una cosa y hace otra. Creo que por eso echó al ministro de Infraestructura, casualmente, es uno de los que gasta, porque no revisa todos los días las cuentas como debería hacer y cuando le dieron las cuentas un mes vista casi, se agarró la cabeza y tomó la decisión. Pero el daño ya está hecho y también para enero.

-El modelo de país que intenta vender el oficialismo y otros sectores, ¿era el único camino?

-Nunca puede ser el único camino agravar la situación. Sería ridículo. Entra un paciente en terapia intensiva y ¿la única solución es matarlo?, no puede ser. El diagnóstico que hizo el presidente es correcto, pero agravó la situación. Si lo hizo, no puede ser un camino correcto. Nunca puede ser el único camino agravar la situación. Este muchacho gastó más que Alfonsín, que fue el presidente más gastador.

-¿Y en qué gastó más?

-Eso lo sabe él, nosotros sabemos que gastó porque están los números. Los números que aparecen en diciembre es que a las empresas de obra pública les sacó las obras, pero les fue pagando todas las facturas que habían presentado, que por ahí tenía 30, 60 días para pagar o 90. Por lo cual, dijo, no tenés trabajo, pero lo que te debo te lo pago y las empresas de obra pública recién la semana pasada empezaron a declarar la emergencia, durante enero se mantuvieron tranquilas, señal de que este ministro que se fue les fue resolviendo el tema de la caja. Les sacaron las obras, pero le dieron la plata para que se queden tranquilos. Lo hicieron sin el conocimiento del presidente porque tampoco le interesa a Milei mirar las cuentas. No es un muchacho de la administración, es un muchacho muy particular, nunca administró nada, nunca tuvo un negocio. Me parece que no mira, él dice que es un filósofo, y no mira las cuentas, y cuando el presiente no mira las cuentas pasan estas cosas.

Guillermo Ferraro

-¿Y entonces?

-Milei dice que no gastará, pero por abajo le gastaron todo lo que podían. Esto es lo que generó un desorden como nunca se vio en las cuentas de diciembre y me temo que en enero va a tener algo parecido. Con lo cual, la situación que heredó la agravó tanto en términos fiscales como del sector externo. Es cierto que tiene más producción agrícola para exportar, pero no le soluciona el tema. También tendrán un déficit del sector externo y no conforme con eso hizo un desastre con los sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones. La disparada de precio que hubo cuando disparó fue fenomenal, nunca vista y ni siquiera puede haber recomposición de salarios porque las empresas no tienen caja para aumentarlos. Es el primer presidente que veo que atosiga al capital. Diría que veo la cosa muy mal y con patas cortas.

-¿Esto tiene que ver con impericia, con pagar algunos favores, con ideología o con las tres cosas?

-Es impericia, él no sabe porque no es un experto en macroeconomía. Es anarquista y ellos no creen en los gobiernos ni en los países. Por eso, lo tenés a José Luis Espert diciendo que hay que terminar con ese concepto de patria, imagínate cómo golpea en nuestros héroes de Malvinas y en las Fuerzas Armadas. Se están pasando de la raya, no sé, capaz, son agentes extranjeros, porque solo un agente extranjero puede decir que hay que terminar con la patria. No entra en el sentido común de un pueblo como el argentino que está tratando de salir de su crisis diciendo que hay que disolverla. Es un concepto ridículo que no sirve y ese amigo de Milei es un anarquista. Por lo tanto, no cree en el gobierno, en los estudios, y no estudió macroeconomía. Impuso un ministro de Economía que es un timbero, no es un macroeconomista tampoco, me parece que es ignorancia.

-¿Es de ignorancia del Congreso aprobarle las facultades delegadas a Milei para gobernar?

-Vamos a ver cómo eso termina porque también es necesario tener tiempo para preparar un buen gobierno. No es que esto se resuelve de un día para otro, que los radicales se puedan hacer cargo del gobierno de la Nación es difícil con (Martín) Louteau a la cabeza. La Izquierda es imposible, el mundo no va para la izquierda, el progresismo acaba de fracasar. En este siglo los únicos que no fracasamos somos los peronistas. Hoy no estamos en condiciones de hacer un buen gobierno todavía porque nos tenemos que organizar y hacer el plan. Esto te lleva algunas semanas así que, necesitamos que el presidente no agrave la situación, es lo que debe haber reflexionado el Congreso.

Martín Lousteau, presidente de la UCR y senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires.

-Miguel Ángel Pichetto y Daniel Scioli, ¿qué opinión le merece cada uno?

-Tengo el mejor de los conceptos de los dos, en el caso de Scioli, él ha aceptado un cargo menor en el gobierno de Milei, pero no sé si es un problema personal o un tema de que se está preparando para otro cargo. Puede ser también el esquema de salida que estábamos hablando hace unos minutos atrás, ganar el tiempo como para hacer un buen plan de gobierno. Creo que los dos tienen mucho para aportar en un buen gobierno que es el que tiene que pensar el peronismo, pero son hipótesis. No sé si Daniel Scioli está pensando esto y es un precalentamiento o no te olvides que Milei fue asesor de Scioli. Guillermo Francos trabajó con Scioli y se conocen, no lo sé, si se está preparando para un buen gobierno peronista no hay nada para decir. Si es porque piensa que puede resolver los desórdenes del gobierno de Milei desde otros cargos, porque desde los cargos que agarró es obvio que no puede resolver, será cuestión de verlo caminar cuando pase esa situación y sino, habrá que respirar hondo, apretar dientes, esperar que el presidente no siga agravando la situación y que el peronismo se organice.

-¿El próximo 8 estará visitando Mendoza, San Rafael?

-Sí, vamos a estar también en Alvear, en el Este de Mendoza, la capital, venimos a decir a los compañeros del movimiento nacional justicialista que se organicen. Hay que decirles al conjunto que llegó la hora de que el peronismo le ofrezca una posibilidad a la República, dado que el mundo ahora va hacia el peronismo. El mundo facilita la reindustrialización de los países, que tienen memoria industrial. Me encanta la Mendoza productora, pero también la industrial. Tenemos que hacer de esta provincia un orgullo para toda la Argentina y venimos a conversar con los compañeros y pedirles que rápidamente se organicen.