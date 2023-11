Milei quiere vender YPF: qué dice la historia y la experiencia de los argentinos

Tras las expresiones de Javier Milei sobre privatizar las empresas estatales para bajar el déficit fiscal, la historiadora Cata Cabana, analizó en el programa Metaverso, de Ciudadano.News las consecuencias que se podrían desencadenar si el libertario lleva adelante su idea de vender la petrolera de bandera.

“Entendiendo la historia argentina, tiene más contras que pro la privatización, pero veremos si se aclara más el panorama. Hay mucha incertidumbre, no hay mucha explicación de lo se quiere hacer y cómo. Tenemos una Constitución, un Congreso, una limitación de poderes”, declaró.

-¿Privatizar algunas de estas empresas ayuda a reducir el déficit fiscal que tanto nos complica?

-No, tampoco es tanto. Uno escucha economistas y explican el porcentaje del presupuesto, del PBI que aplica todo eso y no es tanto como te lo dicen. Entiendo en el titular cómo suena, por ejemplo, tal asesor tiene ocho choferes, si sacamos los ocho choferes, cuánta plata me ahorro o si saco tantas secretarias en tal organismo público. Pero la realidad es que no es tanto el número cuando lo llevamos al número duro, real y ahí es donde falta mucha información.

-¿Cómo se hace para vencer el pánico, una cosa es la información, pero la otra es qué rol cumplirá un estado que tal vez piensa desligarse de esa funciones?

-Eso es lo que a todo el mundo más incertidumbre genera, porque vivimos en un sistema donde el Estado siempre estuvo presente. Incluso en los ’90, con privatizaciones y todo hubo una intervención del Estado y que aparte es necesario. Debido a que si privatizamos todo, entonces mañana viene YPF y dice el litro de nafta para mi es de 8 mil pesos, Shell dice 8.500, y un tercero 9.500. Si no viene nadie y dice hay que regular esa situación porque no lo va a poder pagar nadie o la gente va a endeudarse, o sea, tiene que haber siempre un límite. Esto es necesario, además no hay país en el mundo que funcione así, somos un montón y hay que regular a la gente que habita en cada territorio.

-Sobre el ejemplo de YPF, ¿privatizarla no garantiza que la cantidad de producto que se trabaja en esa refinería quede en Argentina?

-Exacto, pongámosle que soy un privado y me compro un barrio que está lleno de casas históricas y son mías, y las voy a tirar todas abajo y voy a construir torres porque es lo que me gusta y se las voy a vender a toda gente de afuera porque no quiero que habite nadie de este barrio en este barrio. Alguien me tiene que venir a decir pará, acá hay gente que vive y tiene que seguir viviendo. No podés pasarte de la raya de esta forma, es un poco eso, el Estado tiene que estar para regular esas cosas y también para que las cosas sean más equitativas.

-Un oyente plantea el tema desabastecimiento de combustible, ¿si hoy se privatiza, qué pasaría?

-En CABA tenemos problemas con la luz, la luz se privatizó en los ’90 y acá prendemos ocho aires acondicionados y tenés barrios sin luz por semana el 5 de enero. Nada te asegura absolutamente nada y está todo en una especie de nebulosa. Así como yo me ilusiono con esto, va a ser genial, hay otros que somos más apocalípticos y no lo pensamos así, pero todavía no hay ninguna certeza de nada. Hay una gran incertidumbre que todavía hay que ver qué hacemos.

-En los ’90 se tuvieron que aprobar dos leyes para poder llevar esto a cabo de manera urgente, debido al contexto en que estábamos en ese momento, ¿se necesitará hacer algo parecido o cómo puede llegar a gestarse?

-Todo tiene que pasar por el Congreso sí o sí. El Congreso es el que va a limitar al Ejecutivo, y va a tener que trabajar mucho en la política porque no tiene mayorías en las cámaras y la mayoría de las cámaras no está tampoco a favor de este tipo de políticas. Obviamente, está la función del decreto, pero los mismos también se pueden detener y no sé cómo lo piensa llevar adelante. Hay que tener paciencia, esperar, todavía faltan días para el 10 de diciembre, ver qué sucederá con el traspaso del poder y esperar.