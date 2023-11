Javier Milei, candidato presidencial de La Libertad Avanza, se reunió con el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp). En el marco de su exposición, aseguró que Argentina podría enfrentarse a la peor crisis de su historia y llamó a los empresarios a rebelarse.

"La Argentina está frente a lo que podría llegar a ser la peor crisis de la historia económica. Combina elementos de la crisis del Rodrigazo, de la hiperinflación de (Raúl) Alfonsín y de lo que fue la crisis del 2001-2002", respondió Milei a una pregunta realizada por Marcos Pereda, titular del Cicyp.

"En materia de lo que es el desequilibrio previo al Rodrigazo, cuando ustedes tienen control de cambios, básicamente porque generan déficit fiscal o financian con emisión monetaria y la gente quiere salir del peso y se quiere cubrir en el dólar, sucede es que -cuando le ponen una restricción- aparece un problema que se llama sobrante monetario", agregó el economista.

Foto NA: DAMIAN DOPACIO

"En el año '75, ese excedente llegaba a 5 puntos del PBI, pero sucede que, en ese momento, la demanda nacional de dinero era 10 puntos del PBI y ustedes tenían 15. Entonces, fíjense que lo que estaba sobrando era el 50% de la demanda de dinero.

En ese cuadro, cuando Celestino Rodríguez se queda sin dólares y no le queda otra que sincerar y la tasa de inflación se multiplica por 6. Pasa del 30 al 180%. Y lo más grave es que la pobreza pasa del 5 al 25%”, consideró Milei.

El candidato, que enfrentará a Sergio Massa de Unión por la Patria el 19 de noviembre en el balotaje que definirá el próximo presidente de la Nación, expresó que la situación actual es "muchísimo peor" y explicó: "La demanda nacional de dinero son 5 puntos del PBI y la observada está en 10. Quiere decir que el desequilibrio no es del 50%, sino que es del 100%. Por lo tanto, en materia de desequilibrio monetario estamos mucho peor que en la previa del Rodrigazo".

Luego se refirió al cepo cambiario y consideró: “Ustedes pueden mirar el problema desde un punto de vista moral y lo pueden mirar también desde el punto de vista técnico. Para mí las dos visiones son complementarias.

El tema moral no es una cuestión menor y muchos economistas la dejan de lado y no la consideran y para mí es vital. Lo primero es ¿por qué el cepo? Es decir, si yo me gano mi dinero honradamente, ¿por qué no me lo puedo gastar en lo que se me da la gana?".

"¿Por qué el Gobierno tiene que decidir que puedo comprar o no? ¿Quién es el Estado para decir 'podés comprar esto, no podés comprar esto, podés comprar dólares o no lo podés comprar o se los vendo a mis amigos más barato o no'? Es un cercenamiento a la libertad, es inmoral. No me dejan disponer del fruto de mi trabajo", remarcó Milei.

Foto NA: DAMIAN DOPACIO

A continuación, ejemplificó: "Es como que ustedes tomen su salario o los ingresos de su empresa y no puedan disponer ustedes porque lo va a disponer el Gobierno. ¡Vamos, despierten! No se dejen robar.

No se dejen que le maltraten el derecho de propiedad de esa manera. No lo podemos permitir. No importa que hace 100 años que nos vienen ultrajando. ¡Hay un momento que hay que rebelarse! ¡Es ahora!".

"Este Gobierno de delincuentes lleva robado 90.000 millones de dólares. En el último año, 25.000 millones de dólares. Muchachos, ustedes se rompen el lomo laburando. ¿Por qué le permiten a un conjunto de delincuentes que les roben el fruto de su trabajo de esta manera?", planteó el economista.

Respecto al déficit de infraestructura que tiene el país, Milei defendió su plan de iniciativa privada planteado en reiteradas oportunidades. Luego, explicó que "la economía se va a abrir unilateralmente sólo en el momento que se termine con la reforma fiscal y con la reforma laboral, tal que la Argentina sea competitiva fiscal y laboralmente".

Cuestionado sobre política internacional, remarcó: "¿Ustedes hacen negocios con Brasil? Sigan haciendo todos los negocios que quieran. ¿Quieren hacer negocios con los chinos? Ahora, yo nunca voy a ser un aliado de los comunistas".