El postulante a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, y su compañera de fórmula, Victoria Villarruel se desapegaron de las declaraciones que hizo el economista Alberto Benegas Lynch durante el cierre de campaña libertario, sobre romper relaciones con el Vaticano.

El binomio que busca hacerse con el Ejecutivo afirmó que son "a título personal de él", en referencia a Benegas Lynch, y aseveraron que "sería de una irresponsabilidad enorme", tomar una decisión de ese estilo, si triunfaran en las elecciones.

La aclaratoria

"Fue parte de un discurso, fue una declaración a título personal de él. Alberto es un intelectual y expresó que la Iglesia viene agrediéndonos de manera sistemática. No está en los planes romper relaciones con el Vaticano.

"Entendemos que la Argentina es un país católico con fuertes vínculos con la Iglesia y sería de una irresponsabilidad de mi parte hacer algo de esas características", expresó Milei, este jueves 19 de octubre, para la señal Crónica TV.

En el contexto eufórico del cierre de campaña que realizó, a finales de este pasado miércoles, el candidato presidencial de LLA en el estadio Movistar Arena del barrio porteño de Villa Crespo, el economista Alberto Benegas Lynch espetó su polémico comentario.

"Por consideración y respeto a mi religión católica, creo que habría que imitar lo que hizo el presidente Roca y suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras allí prime el espíritu totalitario", afirmó Benegas Lynch, quien es catalogado por Milei como "un prócer del liberalismo".

Relaciones amistosas con el Vaticano

En sus últimas declaraciones, Milei sostuvo que, en caso de ganar en los próximos comicios, si el Papa Francisco decidiera venir a la Argentina lo recibirá "con los honores de un jefe de Estado" y el reconocimiento de "alguien que es líder espiritual de los católicos".

Milei dijo que recibirá a Francisco con todas las distinciones si visitara la Argentina

En sintonía, Villarruel afirmó: "No concuerdo con esas declaraciones, no era el momento ni la gravedad de los hechos, algo que amerite eso. No creo que las declaraciones, tanto de Javier como de su Santidad, tengan la relevancia como para llegar a una suspensión de las relaciones con el Estado Vaticano, que tiene un componente en lo religioso en nuestro país y político a nivel mundial", indicó la actual diputada nacional.

En este sentido, agregó que la perspectiva y pensamientos de Benegas Lynch "cuentan con gran estima por parte de Javier Milei y todo el espacio, pero no representan la postura de La Libertad Avanza”.

"Nosotros en La Libertad Avanza no debatimos esa temática ni hablamos de una decisión de ese estilo. En un acto político, tuvo libertad para decir lo que pensaba y creía, pero al menos no representa mi sentir como candidata a vicepresidenta y el de muchos otros. Fue un ejercicio de libertad", concluyó la abogada.